Пляжі Одеси не готові до прийому відпочивальників: одесити показали страшні кадри

Офіційно курортний сезон в Одесі повинен був розпочатися ще 1 травня. Відповідне розпорядження підписав мер міста Геннадій Труханов. Але як пояснили в мерії: підготовчі роботи ще в процесі, а паспорт відповідності не отримав жоден пляж.

Відповідальним за підготовку пляжів до літнього сезону був призначений перший заступник міського голови Михайло Кучук, який зі своїми обов’язками, очевидно, вчасно не впорався.

“Таке халатне ставлення до виконання обов’язків відповідальними структурами є загрозою для безпеки одеситів і гостей міста. Хто буде відповідати, якщо хтось з відпочивальників постраждає?” - заявив голова комісії з питань екології Одеської міськради Богдан Гіганов під час засідання.

Окрім того, на цьому ж засіданні було порушено питання зливу нечистот у море, про який недавно в соцмережі повідомили одесити. Вони вказали, що всьому виною готель і дельфінарій “Немо”, пов’язаний все з тим же Кучуком. Сам готель звинувачення категорично відкинув, але пояснити наявність дивних плям в зоні їх акваторії не зміг.

Констатувавши повний провал підготовки Одеси до пляжного сезону, голова екологічної комісії Одеської міськради Гіганов призначив продовження засідання комісії на 8 червня. До цього терміну депутат обіцяв особисто перевірити роботу і виконання зобов’язань компетентних структур міської влади.

Тим часом Одесити повідомляють про свавілля на одеських пляжах і показують моторошні кадри сьогоднішнього їх вигляду.