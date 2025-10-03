$41.280.05
Одеса в очікуванні нових злив: у місті визначили райони й вулиці, які мають найбільший ризик підтоплень

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеси визначила райони та вулиці з найбільшим ризиком підтоплень, включаючи берегову лінію та центральні райони. Мер Геннадій Труханов також надав поради щодо безпеки під час злив.

Одеса в очікуванні нових злив: у місті визначили райони й вулиці, які мають найбільший ризик підтоплень

Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначили райони й вулиці, які мають найбільший ризик підтоплень в Одесі. До зони ризику затоплення віднесена берегова лінія і територія вглиб за центром міста. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Труханов, комісія ТЕБ і НС та визначили райони й вулиці, які мають найбільший ризик підтоплень:

  • вул. Вапняна;
    • вул. Приморська;
      • вул. Отамана Головатого та вул. Чорноморського козацтва;
        • Великофонтанська балка (від вул. Довгої по вул. Рибальська балка, вул. Золотий берег);
          • Балка Водяна (вул. Балківська);
            • Аркадійська балка (Центральна алея, вул. Генуезька);
              • ж/м Преображенський (в межах вулиць Учнівська,
                • вул. Магістральна та вул. Сосюри);
                  • вул. Умова до вул. Промислової;
                    • мікрорайон "Троїцьке" в межах вул. Житомирської, вул. Путівної, вул. Новикова та вул. Малішевського;
                      • східна та південна частини Південно-Західного житлового масиву ( від. 1ст. Люстдорфської дороги до площі Толбухіна);
                        • ж/м Таїрова: вул. Корольова перехрестя вул. Костанді;
                          • вул. Євгена Чикаленка;
                            • західна частина Пересипського району (приватний сектор вздовж залізної дороги);
                              • мкр. "Лузанівка";
                                • мкр. "Крива Балка";
                                  • вул. Вікандера і Ларсена (колишня вул. 8-го Березня);
                                    • Чорноморська балка (сел. Чорноморка);
                                      • вул. Дача Ковалевського (спуск до пляжу Монастирський);
                                        • Середньофонтанська балка (10 ст. В. Фонтану);
                                          • Балка Карантинна (Карантинний та Польський узвози);
                                            • Французький бульвар – від вулиці Академічної до Траси здоров’я;
                                              • Крижанівська балка;
                                                • вул. сімʼї Глодан;
                                                  • Проспект Небесної сотні;
                                                    • вул. Князя Ярослава Мудрого;
                                                      • вул. Хімічна ріг Промислової;
                                                        • вул. Інглезі;
                                                          • вул. Варненська;
                                                            • вул. Церковна ріг Отамана Чепіги;
                                                              • вул. Приморська ріг Газового провулку;
                                                                • 5 станція Фонтану.

                                                                  Експерти попереджають: через зміни клімату такі природні явища ставатимуть частішими. Тому нам потрібно бути максимально пильними 

                                                                  - додав Труханов.

                                                                  Він розповів також про правила безпеки:

                                                                  • у разі зливи не залишайтеся в підвалах та напівпідвалах;
                                                                    • ОСББ з підземними паркінгами мають закривати доступ до них під час загрози;
                                                                      • жителі приватного сектору повинні бути готові до евакуації за першою вимогою рятувальників;
                                                                        • якщо є ризик підтоплення - залиште домівку заздалегідь та перебувайте у безпечних районах, або звертайтеся до районних адміністрацій;
                                                                          • уникайте низин, ярів та відкритих просторів під час злив.

                                                                            Нагадаємо

                                                                            Четверту добу рятувальники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків негоди в Одесі.

                                                                            В Одесі розслідують можливу службову недбалість посадовців міськради, що призвела до масштабного затоплення міста. Правоохоронці перевіряють неналежне утримання дренажно-відвідної системи та невжиття заходів для водовідведення.

                                                                            Павло Башинський

                                                                            Суспільство