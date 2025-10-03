Одеса в очікуванні нових злив: у місті визначили райони й вулиці, які мають найбільший ризик підтоплень
Київ • УНН
Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначили райони й вулиці, які мають найбільший ризик підтоплень в Одесі. До зони ризику затоплення віднесена берегова лінія і територія вглиб за центром міста. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Труханов, комісія ТЕБ і НС та визначили райони й вулиці, які мають найбільший ризик підтоплень:
- вул. Вапняна;
- вул. Приморська;
- вул. Отамана Головатого та вул. Чорноморського козацтва;
- Великофонтанська балка (від вул. Довгої по вул. Рибальська балка, вул. Золотий берег);
- Балка Водяна (вул. Балківська);
- Аркадійська балка (Центральна алея, вул. Генуезька);
- ж/м Преображенський (в межах вулиць Учнівська,
- вул. Магістральна та вул. Сосюри);
- вул. Умова до вул. Промислової;
- мікрорайон "Троїцьке" в межах вул. Житомирської, вул. Путівної, вул. Новикова та вул. Малішевського;
- східна та південна частини Південно-Західного житлового масиву ( від. 1ст. Люстдорфської дороги до площі Толбухіна);
- ж/м Таїрова: вул. Корольова перехрестя вул. Костанді;
- вул. Євгена Чикаленка;
- західна частина Пересипського району (приватний сектор вздовж залізної дороги);
- мкр. "Лузанівка";
- мкр. "Крива Балка";
- вул. Вікандера і Ларсена (колишня вул. 8-го Березня);
- Чорноморська балка (сел. Чорноморка);
- вул. Дача Ковалевського (спуск до пляжу Монастирський);
- Середньофонтанська балка (10 ст. В. Фонтану);
- Балка Карантинна (Карантинний та Польський узвози);
- Французький бульвар – від вулиці Академічної до Траси здоров’я;
- Крижанівська балка;
- вул. сімʼї Глодан;
- Проспект Небесної сотні;
- вул. Князя Ярослава Мудрого;
- вул. Хімічна ріг Промислової;
- вул. Інглезі;
- вул. Варненська;
- вул. Церковна ріг Отамана Чепіги;
- вул. Приморська ріг Газового провулку;
- 5 станція Фонтану.
Експерти попереджають: через зміни клімату такі природні явища ставатимуть частішими. Тому нам потрібно бути максимально пильними
Він розповів також про правила безпеки:
- у разі зливи не залишайтеся в підвалах та напівпідвалах;
- ОСББ з підземними паркінгами мають закривати доступ до них під час загрози;
- жителі приватного сектору повинні бути готові до евакуації за першою вимогою рятувальників;
- якщо є ризик підтоплення - залиште домівку заздалегідь та перебувайте у безпечних районах, або звертайтеся до районних адміністрацій;
- уникайте низин, ярів та відкритих просторів під час злив.
Нагадаємо
Четверту добу рятувальники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків негоди в Одесі.
В Одесі розслідують можливу службову недбалість посадовців міськради, що призвела до масштабного затоплення міста. Правоохоронці перевіряють неналежне утримання дренажно-відвідної системи та невжиття заходів для водовідведення.