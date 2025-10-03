Одесса в ожидании новых ливней: в городе определили районы и улицы, которые имеют наибольший риск подтоплений
Киев • УНН
Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одессы определила районы и улицы с наибольшим риском подтоплений, включая береговую линию и центральные районы. Мэр Геннадий Труханов также дал советы по безопасности во время ливней.
Детали
Как сообщил Труханов, комиссия ТЭБ и ЧС определила районы и улицы, которые имеют наибольший риск подтоплений:
- ул. Вапняная;
- ул. Приморская;
- ул. Атамана Головатого и ул. Черноморского казачества;
- Великофонтанская балка (от ул. Долгой по ул. Рыбацкая балка, ул. Золотой берег);
- Балка Водяная (ул. Балковская);
- Аркадийская балка (Центральная аллея, ул. Генуэзская);
- ж/м Преображенский (в пределах улиц Ученическая,
- ул. Магистральная и ул. Сосюры);
- ул. Умова до ул. Промышленной;
- микрорайон "Троицкое" в пределах ул. Житомирской, ул. Путевой, ул. Новикова и ул. Малишевского;
- восточная и южная части Юго-Западного жилого массива (от 1-й ст. Люстдорфской дороги до площади Толбухина);
- ж/м Таирова: ул. Королева перекресток ул. Костанди;
- ул. Евгения Чикаленко;
- западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);
- мкр. "Лузановка";
- мкр. "Кривая Балка";
- ул. Викандера и Ларсена (бывшая ул. 8-го Марта);
- Черноморская балка (пос. Черноморка);
- ул. Дача Ковалевского (спуск к пляжу Монастырский);
- Среднефонтанская балка (10 ст. Б. Фонтана);
- Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);
- Французский бульвар – от улицы Академической до Трассы здоровья;
- Крыжановская балка;
- ул. семьи Глодан;
- Проспект Небесной сотни;
- ул. Князя Ярослава Мудрого;
- ул. Химическая угол Промышленной;
- ул. Инглези;
- ул. Варненская;
- ул. Церковная угол Атамана Чепиги;
- ул. Приморская угол Газового переулка;
- 5 станция Фонтана.
Эксперты предупреждают: из-за изменений климата такие природные явления будут становиться чаще. Поэтому нам нужно быть максимально бдительными
Он рассказал также о правилах безопасности:
- в случае ливня не оставайтесь в подвалах и полуподвалах;
- ОСМД с подземными паркингами должны закрывать доступ к ним во время угрозы;
- жители частного сектора должны быть готовы к эвакуации по первому требованию спасателей;
- если есть риск подтопления - покиньте дом заранее и находитесь в безопасных районах, или обращайтесь в районные администрации;
- избегайте низин, оврагов и открытых пространств во время ливней.
Напомним
Четвертые сутки спасатели ГСЧС работают над ликвидацией последствий непогоды в Одессе.
В Одессе расследуют возможную служебную халатность должностных лиц горсовета, что привела к масштабному затоплению города. Правоохранители проверяют ненадлежащее содержание дренажно-отводной системы и непринятие мер для водоотведения.