16:00 • 5284 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
14:35 • 10886 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
12:39 • 21453 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 23139 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 17539 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 32156 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 30214 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
3 октября, 08:00 • 19905 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 19931 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16331 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.8м/с
66%
755мм
Одесса в ожидании новых ливней: в городе определили районы и улицы, которые имеют наибольший риск подтоплений

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одессы определила районы и улицы с наибольшим риском подтоплений, включая береговую линию и центральные районы. Мэр Геннадий Труханов также дал советы по безопасности во время ливней.

Одесса в ожидании новых ливней: в городе определили районы и улицы, которые имеют наибольший риск подтоплений

Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям определили районы и улицы, которые имеют наибольший риск подтоплений в Одессе. В зону риска затопления отнесена береговая линия и территория вглубь за центром города. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает УНН.

Детали

Как сообщил Труханов, комиссия ТЭБ и ЧС определила районы и улицы, которые имеют наибольший риск подтоплений:

  • ул. Вапняная;
    • ул. Приморская;
      • ул. Атамана Головатого и ул. Черноморского казачества;
        • Великофонтанская балка (от ул. Долгой по ул. Рыбацкая балка, ул. Золотой берег);
          • Балка Водяная (ул. Балковская);
            • Аркадийская балка (Центральная аллея, ул. Генуэзская);
              • ж/м Преображенский (в пределах улиц Ученическая,
                • ул. Магистральная и ул. Сосюры);
                  • ул. Умова до ул. Промышленной;
                    • микрорайон "Троицкое" в пределах ул. Житомирской, ул. Путевой, ул. Новикова и ул. Малишевского;
                      • восточная и южная части Юго-Западного жилого массива (от 1-й ст. Люстдорфской дороги до площади Толбухина);
                        • ж/м Таирова: ул. Королева перекресток ул. Костанди;
                          • ул. Евгения Чикаленко;
                            • западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);
                              • мкр. "Лузановка";
                                • мкр. "Кривая Балка";
                                  • ул. Викандера и Ларсена (бывшая ул. 8-го Марта);
                                    • Черноморская балка (пос. Черноморка);
                                      • ул. Дача Ковалевского (спуск к пляжу Монастырский);
                                        • Среднефонтанская балка (10 ст. Б. Фонтана);
                                          • Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);
                                            • Французский бульвар – от улицы Академической до Трассы здоровья;
                                              • Крыжановская балка;
                                                • ул. семьи Глодан;
                                                  • Проспект Небесной сотни;
                                                    • ул. Князя Ярослава Мудрого;
                                                      • ул. Химическая угол Промышленной;
                                                        • ул. Инглези;
                                                          • ул. Варненская;
                                                            • ул. Церковная угол Атамана Чепиги;
                                                              • ул. Приморская угол Газового переулка;
                                                                • 5 станция Фонтана.

                                                                  Эксперты предупреждают: из-за изменений климата такие природные явления будут становиться чаще. Поэтому нам нужно быть максимально бдительными 

                                                                  - добавил Труханов.

                                                                  Он рассказал также о правилах безопасности:

                                                                  • в случае ливня не оставайтесь в подвалах и полуподвалах;
                                                                    • ОСМД с подземными паркингами должны закрывать доступ к ним во время угрозы;
                                                                      • жители частного сектора должны быть готовы к эвакуации по первому требованию спасателей;
                                                                        • если есть риск подтопления - покиньте дом заранее и находитесь в безопасных районах, или обращайтесь в районные администрации;
                                                                          • избегайте низин, оврагов и открытых пространств во время ливней.

                                                                            Напомним

                                                                            Четвертые сутки спасатели ГСЧС работают над ликвидацией последствий непогоды в Одессе.

                                                                            В Одессе расследуют возможную служебную халатность должностных лиц горсовета, что привела к масштабному затоплению города. Правоохранители проверяют ненадлежащее содержание дренажно-отводной системы и непринятие мер для водоотведения.

                                                                            Павел Башинский

                                                                            Общество