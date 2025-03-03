Одеса під атакою дронів, є перебої зі "світлом"
Київ • УНН
В Одесі пролунали вибухи, після чого у частини міста зникло електропостачання. Повітряні Сили повідомили про атаку ворожих БпЛА з західного напрямку та акваторії Чорного моря.
В Одесі лунали вибухи. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає УНН.
"У місті чутно вибухи", - написав Труханов.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що у деяких одеситів зникло світло, у деяких - блимає.
Доповнення
Повітряні Сили ЗС України повідомляли, що в напрямку Одеси летіли ворожі ударні БпЛА із заходу та акваторії Чорного моря.
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