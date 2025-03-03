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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36702 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Одеса під атакою дронів, є перебої зі "світлом"

Київ • УНН

 • 23291 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, після чого у частини міста зникло електропостачання. Повітряні Сили повідомили про атаку ворожих БпЛА з західного напрямку та акваторії Чорного моря.

Одеса під атакою дронів, є перебої зі "світлом"

В Одесі лунали вибухи. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає УНН.

"У місті чутно вибухи", - написав Труханов.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у деяких одеситів зникло світло, у деяких - блимає.

Доповнення

Повітряні Сили ЗС України повідомляли, що в напрямку Одеси летіли ворожі ударні БпЛА із заходу та акваторії Чорного моря. 

У росії БПЛА атакували нафтобазу, сталася пожежа03.03.25, 21:41 • 22111 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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