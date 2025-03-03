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Одесса под атакой дронов, есть перебои со "светом"

Киев • УНН

 • 23291 просмотра

В Одессе прогремели взрывы, после чего в части города пропало электроснабжение. Воздушные Силы сообщили об атаке вражеских БПЛА с западного направления и акватории Черного моря.

Одесса под атакой дронов, есть перебои со "светом"

В Одессе раздавались взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает УНН.

"В городе слышны взрывы", - написал Труханов.

Местные СМИ сообщают, что у некоторых одесситов пропало электричество, у некоторых - мигает.

Дополнение

Воздушные Силы ВС Украины сообщали, что в направлении Одессы летели вражеские ударные БПЛА с запада и акватории Черного моря. 

В россии БПЛА атаковали нефтебазу, произошел пожар03.03.25, 21:41 • 22111 просмотров

Антонина Туманова

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