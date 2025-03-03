Одесса под атакой дронов, есть перебои со "светом"
Киев • УНН
В Одессе прогремели взрывы, после чего в части города пропало электроснабжение. Воздушные Силы сообщили об атаке вражеских БПЛА с западного направления и акватории Черного моря.
В Одессе раздавались взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает УНН.
"В городе слышны взрывы", - написал Труханов.
Местные СМИ сообщают, что у некоторых одесситов пропало электричество, у некоторых - мигает.
Дополнение
Воздушные Силы ВС Украины сообщали, что в направлении Одессы летели вражеские ударные БПЛА с запада и акватории Черного моря.
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