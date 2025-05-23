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Очільник КМВА спростував чутки про посилення мобілізаційних заходів у Києві

Київ • УНН

 • 1586 перегляди

У КМВА назвали фейком інформацію про посилення мобілізаційних заходів у Києві із залученням великої кількості структур. Киян закликали довіряти лише офіційним джерелам.

Очільник КМВА спростував чутки про посилення мобілізаційних заходів у Києві

Засоби масової інформації почали повідомляти про посилення мобілізаційних заходів, зокрема у Києві. Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко спростував цю інформацію, пише УНН з посиланням на сторінку Ткаченка в Telegram.

Повідомлення про посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур, яке зараз шириться мережею – фейк

- повідомив Ткаченко.

Також Ткаченко закликав киян довіряти лише офіційним джерелам.

Що передувало

Сьогодні зранку ЗМІ почали ширити інформацію про посилення в Києві та області мобілізаційних заходів. Повідомлялося, з посиланням на очевидців, про збільшення кількості мобільних груп ТЦК. Також розповсюджувалася інформація про залучення до патрулювання Національної гвардії України та перебування на блокпостах співробітників СБУ та Військової служби правопорядку.

Внаслідок перевірки документів у столиці нібито спостерігаються значні затори.

В ЗМІ також повідомили, що раніше голова КМВА Ткаченко раніше анонсував посилення мобілізаційних заходів. Зокрема, планувалось розширення участі відповідних структур.

Дивіться, будь-які заходи, що стосуються мобілізації, вони мають проводитись виключно в законному полі. І на всіх нарадах на цьому наголошується неодноразово, до цього процесу задіяні і правоохоронні органи, і Служба безпеки України

- повідомляв Ткаченко.

Доповнення

Ткаченко звинуватив мера Києва Віталія Кличка в дискредитації ЗСУ. Він звернувся до Служби безпеки України щодо перевірки команди мера на предмет фінансування матеріалів, що дискредитують Сили оборони.

Павло Зінченко

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