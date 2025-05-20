Очільник КМВА звинуватив Кличка у дискредитації ЗСУ та звернувся до СБУ: що відомо
Київ • УНН
Очільник КМВА Тимур Ткаченко звинуватив мера Києва Віталія Кличка в дискредитації ЗСУ та звернувся до СБУ щодо перевірки його команди. Він також просить перевірити власників Telegram-каналів.
Очільник КМВА Тимур Ткаченко звинуватив мера Києва Віталія Кличка в дискредитації ЗСУ та звернувся до Служби безпеки України щодо перевірки команди мера на предмет фінансування матеріалів, що дискредитують Сили оборони. Про це Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Команда Кличка фінансує дискредитацію ЗСУ? Звертаюся до Служби безпеки України щодо перевірки команди мера Києва Віталія Кличка на предмет фінансування матеріалів, що дискредитують Збройні Сили України
Він розповів, що сьогодні в низці Telegram-каналів задокументовано вихід замовних публікацій проти нього, які регулярно публікують PR-матеріали щодо діяльності мера Кличка.
Ми маємо всі підстави вважати, що саме команда Віталія Кличка проплатила публікацію даних матеріалів. У такий критичний для країни час питання мобілізації є чутливим та суспільно важливим. Тому жодних спекуляцій щодо цієї теми ми не допустимо
Він наголосив, що подібні публікації, які дискредитують Сили оборони України і підривають обороноздатність мають отримати оцінку компетентних органів, а також додав, що просить провести перевірку власників й адміністраторів даних Telegram-каналів і, зокрема, їх податкових звітностей.
Нагадаємо
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що через суд призупинив рішення Київської міської ради про зміну в повноваженнях міського голови Києва Віталія Кличка.