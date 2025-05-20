Очільник КМВА звинуватив Кличка у дискредитації ЗСУ та звернувся до СБУ: що відомо

Очільник КМВА Тимур Ткаченко звинуватив мера Києва Віталія Кличка в дискредитації ЗСУ та звернувся до Служби безпеки України щодо перевірки команди мера на предмет фінансування матеріалів, що дискредитують Сили оборони. Про це Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Команда Кличка фінансує дискредитацію ЗСУ? Звертаюся до Служби безпеки України щодо перевірки команди мера Києва Віталія Кличка на предмет фінансування матеріалів, що дискредитують Збройні Сили України - написав Ткаченко.

Він розповів, що сьогодні в низці Telegram-каналів задокументовано вихід замовних публікацій проти нього, які регулярно публікують PR-матеріали щодо діяльності мера Кличка.

Ми маємо всі підстави вважати, що саме команда Віталія Кличка проплатила публікацію даних матеріалів. У такий критичний для країни час питання мобілізації є чутливим та суспільно важливим. Тому жодних спекуляцій щодо цієї теми ми не допустимо - додав Ткаченко.

Він наголосив, що подібні публікації, які дискредитують Сили оборони України і підривають обороноздатність мають отримати оцінку компетентних органів, а також додав, що просить провести перевірку власників й адміністраторів даних Telegram-каналів і, зокрема, їх податкових звітностей.

Нагадаємо

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що через суд призупинив рішення Київської міської ради про зміну в повноваженнях міського голови Києва Віталія Кличка.