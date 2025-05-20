Глава КГВА обвинил Кличко в дискредитации ВСУ и обратился в СБУ: что известно

Глава КГВА Тимур Ткаченко обвинил мэра Киева Виталия Кличко в дискредитации ВСУ и обратился в Службу безопасности Украины по поводу проверки команды мэра на предмет финансирования материалов, дискредитирующих Силы обороны. Об этом Ткаченко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Команда Кличко финансирует дискредитацию ВСУ? Обращаюсь в Службу безопасности Украины по поводу проверки команды мэра Киева Виталия Кличко на предмет финансирования материалов, дискредитирующих Вооруженные Силы Украины - написал Ткаченко.

Он рассказал, что сегодня в ряде Telegram-каналов задокументирован выход заказных публикаций против него, которые регулярно публикуют PR-материалы о деятельности мэра Кличко.

У нас есть все основания полагать, что именно команда Виталия Кличко проплатила публикацию данных материалов. В такое критическое для страны время вопрос мобилизации является чувствительным и общественно важным. Поэтому никаких спекуляций по этой теме мы не допустим - добавил Ткаченко.

Он подчеркнул, что подобные публикации, дискредитирующие Силы обороны Украины и подрывающие обороноспособность, должны получить оценку компетентных органов, а также добавил, что просит провести проверку владельцев и администраторов данных Telegram-каналов и, в частности, их налоговых отчетов.

Напомним

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что через суд приостановил решение Киевского городского совета об изменении в полномочиях городского головы Киева Виталия Кличко.