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Начальник КГВА опроверг слухи об усилении мобилизационных мероприятий в Киеве

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

В КГВА назвали фейком информацию об усилении мобилизационных мероприятий в Киеве с привлечением большого количества структур. Киевлян призвали доверять только официальным источникам.

Начальник КГВА опроверг слухи об усилении мобилизационных мероприятий в Киеве

Средства массовой информации начали сообщать об усилении мобилизационных мероприятий, в частности в Киеве. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко опроверг эту информацию, пишет УНН со ссылкой на страницу Ткаченко в Telegram.

Сообщение об усилении мобилизационных мероприятий с привлечением большего количества соответствующих структур, которое сейчас распространяется по сети – фейк

- сообщил Ткаченко.

Также Ткаченко призвал киевлян доверять только официальным источникам.

Что предшествовало

Сегодня утром СМИ начали распространять информацию об усилении в Киеве и области мобилизационных мероприятий. Сообщалось, со ссылкой на очевидцев, об увеличении количества мобильных групп ТЦК. Также распространялась информация о привлечении к патрулированию Национальной гвардии Украины и пребывании на блокпостах сотрудников СБУ и Военной службы правопорядка.

В результате проверки документов в столице якобы наблюдаются значительные пробки.

В СМИ также сообщили, что ранее глава КГВА Ткаченко ранее анонсировал усиление мобилизационных мероприятий. В частности, планировалось расширение участия соответствующих структур.

Смотрите, любые мероприятия, касающиеся мобилизации, они должны проводиться исключительно в законном поле. И на всех совещаниях это подчеркивается неоднократно, к этому процессу задействованы и правоохранительные органы, и Служба безопасности Украины

- сообщал Ткаченко.

Дополнение

Ткаченко обвинил мэра Киева Виталия Кличко в дискредитации ВСУ. Он обратился в Службу безопасности Украины по поводу проверки команды мэра на предмет финансирования материалов, дискредитирующих Силы обороны.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаКиев
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