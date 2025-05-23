Начальник КГВА опроверг слухи об усилении мобилизационных мероприятий в Киеве
Киев • УНН
В КГВА назвали фейком информацию об усилении мобилизационных мероприятий в Киеве с привлечением большого количества структур. Киевлян призвали доверять только официальным источникам.
Средства массовой информации начали сообщать об усилении мобилизационных мероприятий, в частности в Киеве. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко опроверг эту информацию, пишет УНН со ссылкой на страницу Ткаченко в Telegram.
Сообщение об усилении мобилизационных мероприятий с привлечением большего количества соответствующих структур, которое сейчас распространяется по сети – фейк
Также Ткаченко призвал киевлян доверять только официальным источникам.
Что предшествовало
Сегодня утром СМИ начали распространять информацию об усилении в Киеве и области мобилизационных мероприятий. Сообщалось, со ссылкой на очевидцев, об увеличении количества мобильных групп ТЦК. Также распространялась информация о привлечении к патрулированию Национальной гвардии Украины и пребывании на блокпостах сотрудников СБУ и Военной службы правопорядка.
В результате проверки документов в столице якобы наблюдаются значительные пробки.
В СМИ также сообщили, что ранее глава КГВА Ткаченко ранее анонсировал усиление мобилизационных мероприятий. В частности, планировалось расширение участия соответствующих структур.
Смотрите, любые мероприятия, касающиеся мобилизации, они должны проводиться исключительно в законном поле. И на всех совещаниях это подчеркивается неоднократно, к этому процессу задействованы и правоохранительные органы, и Служба безопасности Украины
Дополнение
Ткаченко обвинил мэра Киева Виталия Кличко в дискредитации ВСУ. Он обратился в Службу безопасности Украины по поводу проверки команды мэра на предмет финансирования материалов, дискредитирующих Силы обороны.