Обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА Загуменного скеровано до суду

До Шевченківського райсуду Києва скеровано обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА та колишнього керівника комунального підприємства, яких обвинувачують у розтраті майже 1,3 млн грн бюджетних коштів на ремонт будівлі, що вже належала приватним особам. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

В ОГПУ не називають ім'я фігуранта, але судячи із опису справи, йдеться про керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до Шевченківського райсуду Києва обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА та колишнього керівника КП "АТП". Посадовців обвинувачують у розтраті майже 1,3 млн грн бюджетних коштів - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вони замовили та оплатили ремонт фасаду й інші роботи в офісній будівлі на вул. Бориса Грінченка. На момент виконання робіт будівля вже належала приватним особам, однак ремонт провели за рахунок міського бюджету.

Попри витрачені кошти, комунальне підприємство не мало жодних договірних прав на відремонтовані приміщення.

У серпні 2025 року обом повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі справу передано до суду.

Нагадаємо

14 серпня керівнику КМДА та колишньому директору комунального підприємства повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Вони оплатили ремонт фасаду та приміщень приватної будівлі на 1,3 млн грн за рахунок міського бюджету.

15 серпня суд відмовив у взятті під варту та відстороненні від посади керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.