Обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА Загуменного скеровано до суду

$42.330.01
49.180.13
ukenru
09:59 • 4708 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 11161 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 20524 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 29637 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 26533 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 37051 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 74618 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 49490 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 39561 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 34320 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.4м/с
92%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пєсков повідомив, чи буде перемир'я на Новий рік3 грудня, 02:43 • 14802 перегляди
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge3 грудня, 03:42 • 17312 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні3 грудня, 05:14 • 23171 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 23552 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст06:33 • 16983 перегляди
Публікації
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 23676 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 37325 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 46600 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 44832 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 45719 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Дніпропетровська область
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 52362 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 54568 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 109849 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 83859 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 99663 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Truth Social

Обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА Загуменного скеровано до суду

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА та колишнього керівника КП скеровано до суду. Їх обвинувачують у розтраті майже 1,3 млн грн бюджетних коштів на ремонт будівлі, яка вже належала приватним особам.

Обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА Загуменного скеровано до суду

До Шевченківського райсуду Києва скеровано обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА та колишнього керівника комунального підприємства, яких обвинувачують у розтраті майже 1,3 млн грн бюджетних коштів на ремонт будівлі, що вже належала приватним особам. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

В ОГПУ не називають ім'я фігуранта, але судячи із опису справи, йдеться про керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до Шевченківського райсуду Києва обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА та колишнього керівника КП "АТП". Посадовців обвинувачують у розтраті майже 1,3 млн грн бюджетних коштів

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вони замовили та оплатили ремонт фасаду й інші роботи в офісній будівлі на вул. Бориса Грінченка. На момент виконання робіт будівля вже належала приватним особам, однак ремонт провели за рахунок міського бюджету.

Попри витрачені кошти, комунальне підприємство не мало жодних договірних прав на відремонтовані приміщення.

У серпні 2025 року обом повідомлено про підозру  за ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі справу передано до суду.

Нагадаємо

14 серпня керівнику КМДА та колишньому директору комунального підприємства повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Вони оплатили ремонт фасаду та приміщень приватної будівлі на 1,3 млн грн за рахунок міського бюджету.

15 серпня суд відмовив у взятті під варту та відстороненні від посади керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.

Ольга Розгон

КиївКримінал та НП
Державний бюджет
Київська міська державна адміністрація
Київ