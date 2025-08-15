$41.450.06
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 75927 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 121937 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 72469 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 121045 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 52378 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 79326 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 104728 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 60517 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 233692 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Суд вирішив не відправляти під врату керівника КМДА Загуменного у справі про розтрату 1,3 млн грн

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Суд відмовив у взятті під варту та відстороненні від посади керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного. Його підозрюють у розтраті 1,3 млн грн бюджетних коштів на ремонт приватної будівлі.

Суд вирішив не відправляти під врату керівника КМДА Загуменного у справі про розтрату 1,3 млн грн

Суд відмовив у клопотанні про взяття під варту та відсторонення від посади керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, якому напередодні оголосили про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Вони оплатили ремонт фасаду та приміщень приватної будівлі на 1,3 млн грн за рахунок міського бюджету. Про це пише УНН з посиланням на КМДА.

Суд відмовив у клопотанні про взяття під варту та відсторонення від посади керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного 

- йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадують, що прокуратура звинувачує посадовця в нібито змові під час виділення коштів на ремонт будівлі КП "АТП КМДА".

Нагадаємо

Керівнику КМДА та колишньому директору комунального підприємства повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Вони оплатили ремонт фасаду та приміщень приватної будівлі на 1,3 млн грн за рахунок міського бюджету.

Павло Башинський

КиївКримінал та НП
Гривня
Київська міська державна адміністрація
Київ