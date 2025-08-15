Суд вирішив не відправляти під врату керівника КМДА Загуменного у справі про розтрату 1,3 млн грн

Суд відмовив у клопотанні про взяття під варту та відсторонення від посади керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, якому напередодні оголосили про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Вони оплатили ремонт фасаду та приміщень приватної будівлі на 1,3 млн грн за рахунок міського бюджету. Про це пише УНН з посиланням на КМДА.

Суд відмовив у клопотанні про взяття під варту та відсторонення від посади керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадують, що прокуратура звинувачує посадовця в нібито змові під час виділення коштів на ремонт будівлі КП "АТП КМДА".

Нагадаємо

Керівнику КМДА та колишньому директору комунального підприємства повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Вони оплатили ремонт фасаду та приміщень приватної будівлі на 1,3 млн грн за рахунок міського бюджету.