Суд вирішив не відправляти під врату керівника КМДА Загуменного у справі про розтрату 1,3 млн грн
Суд відмовив у взятті під варту та відстороненні від посади керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного. Його підозрюють у розтраті 1,3 млн грн бюджетних коштів на ремонт приватної будівлі.
Суд відмовив у клопотанні про взяття під варту та відсторонення від посади керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, якому напередодні оголосили про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Вони оплатили ремонт фасаду та приміщень приватної будівлі на 1,3 млн грн за рахунок міського бюджету. Про це пише УНН з посиланням на КМДА.
У КМДА нагадують, що прокуратура звинувачує посадовця в нібито змові під час виділення коштів на ремонт будівлі КП "АТП КМДА".
