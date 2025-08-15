$41.450.06
18:26 • 1846 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 75761 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 121674 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 72332 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 120828 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 52327 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 79301 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 104718 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60514 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 233589 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Суд решил не отправлять под арест руководителя КГГА Загуменного по делу о растрате 1,3 млн грн

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Суд отказал во взятии под стражу и отстранении от должности руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного. Его подозревают в растрате 1,3 млн грн бюджетных средств на ремонт частного здания.

Суд решил не отправлять под арест руководителя КГГА Загуменного по делу о растрате 1,3 млн грн

Суд отказал в ходатайстве о взятии под стражу и отстранении от должности руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного, которому накануне объявили о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Они оплатили ремонт фасада и помещений частного здания на 1,3 млн грн за счет городского бюджета. Об этом пишет УНН со ссылкой на КГГА.

Суд отказал в ходатайстве о взятии под стражу и отстранении от должности руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного 

- говорится в сообщении.

В КГГА напоминают, что прокуратура обвиняет должностное лицо в якобы сговоре при выделении средств на ремонт здания КП "АТП КГГА".

Напомним

Руководителю КГГА и бывшему директору коммунального предприятия сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Они оплатили ремонт фасада и помещений частного здания на 1,3 млн грн за счет городского бюджета.

Павел Башинский

КиевКриминал и ЧП
Гривна
Киевская городская государственная администрация
Киев