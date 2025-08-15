Суд решил не отправлять под арест руководителя КГГА Загуменного по делу о растрате 1,3 млн грн

Суд отказал в ходатайстве о взятии под стражу и отстранении от должности руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного, которому накануне объявили о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Они оплатили ремонт фасада и помещений частного здания на 1,3 млн грн за счет городского бюджета. Об этом пишет УНН со ссылкой на КГГА.

Суд отказал в ходатайстве о взятии под стражу и отстранении от должности руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного - говорится в сообщении.

В КГГА напоминают, что прокуратура обвиняет должностное лицо в якобы сговоре при выделении средств на ремонт здания КП "АТП КГГА".

Руководителю КГГА и бывшему директору коммунального предприятия сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Они оплатили ремонт фасада и помещений частного здания на 1,3 млн грн за счет городского бюджета.