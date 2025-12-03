Обвинительный акт в отношении руководителя аппарата КГГА Загуменного направлен в суд

В Шевченковский районный суд Киева направлен обвинительный акт в отношении руководителя аппарата КГГА и бывшего руководителя коммунального предприятия, обвиняемых в растрате почти 1,3 млн грн бюджетных средств на ремонт здания, которое уже принадлежало частным лицам. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

В ОГПУ не называют имя фигуранта, но судя по описанию дела, речь идет о руководителе аппарата КГГА Дмитрии Загуменном.

Прокуроры Киевской городской прокуратуры направили в Шевченковский райсуд Киева обвинительный акт в отношении руководителя аппарата КГГА и бывшего руководителя КП "АТП". Должностных лиц обвиняют в растрате почти 1,3 млн грн бюджетных средств - говорится в сообщении.

По данным следствия, они заказали и оплатили ремонт фасада и другие работы в офисном здании на ул. Бориса Гринченко. На момент выполнения работ здание уже принадлежало частным лицам, однако ремонт провели за счет городского бюджета.

Несмотря на потраченные средства, коммунальное предприятие не имело никаких договорных прав на отремонтированные помещения.

В августе 2025 года обоим сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Сейчас дело передано в суд.

Напомним

14 августа руководителю КГГА и бывшему директору коммунального предприятия сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Они оплатили ремонт фасада и помещений частного здания на 1,3 млн грн за счет городского бюджета.

15 августа суд отказал в заключении под стражу и отстранении от должности руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.