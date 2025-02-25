Обвал металевих конструкцій на будівництві шосе в Кореї: є жертви

У Південні Кореї стався обвал на будівельному майданчику шосе. Про це повідомляє Yonhap, передає УНН.

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У південнокорейському місті Чхонан сталася трагедія на будівельному майданчику: обвал металевих конструкцій привів до загибелі двох людей, ще п’ятеро отримали поранення.

За даними екстрених служб, аварія сталася у вівторок вранці, коли п’ять 50-метрових сталевих балок, що мали підтримувати новий автомобільний міст, несподівано впали одна за одною. Конструкції були підняті краном, проте з невстановлених причин не витримали навантаження.

Наразі тривають рятувальні роботи, оскільки під завалами можуть залишатися ще троє будівельників. Влада мобілізувала всі можливі ресурси для їх пошуку.

Очевидці зафіксували момент руйнування: міст, що мав з’єднати важливу транспортну артерію, обрушився на очах у робітників.

Виконуючий обов’язки президента Чой Санг-мок наголосив на необхідності максимальної координації рятувальних операцій та вжиття заходів безпеки, щоб уникнути подальших катастроф. Причини трагедії наразі з’ясовуються.

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