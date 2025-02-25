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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121833 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182263 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146710 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138338 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117103 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107822 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Обвал металевих конструкцій на будівництві шосе в Кореї: є жертви

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На будівельному майданчику в місті Чхонан обвалилися п'ять 50-метрових сталевих балок майбутнього мосту. Двоє людей загинули, п'ятеро поранені, ще троє можуть залишатися під завалами.

У Південні Кореї стався обвал на будівельному майданчику шосе. Про це повідомляє Yonhap, передає УНН.

Деталі

У південнокорейському місті Чхонан сталася трагедія на будівельному майданчику: обвал металевих конструкцій привів до загибелі двох людей, ще п’ятеро отримали поранення. 

За даними екстрених служб, аварія сталася у вівторок вранці, коли п’ять 50-метрових сталевих балок, що мали підтримувати новий автомобільний міст, несподівано впали одна за одною. Конструкції були підняті краном, проте з невстановлених причин не витримали навантаження. 

Наразі тривають рятувальні роботи, оскільки під завалами можуть залишатися ще троє будівельників. Влада мобілізувала всі можливі ресурси для їх пошуку. 

Очевидці зафіксували момент руйнування: міст, що мав з’єднати важливу транспортну артерію, обрушився на очах у робітників. 

Виконуючий обов’язки президента Чой Санг-мок наголосив на необхідності максимальної координації рятувальних операцій та вжиття заходів безпеки, щоб уникнути подальших катастроф. Причини трагедії наразі з’ясовуються.

Південна Корея готова прийняти північнокорейських військовополонених з України19.02.25, 15:49 • 26906 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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