Південна Корея готова прийняти північнокорейських військовополонених з України
Київ • УНН
Уряд Південної Кореї заявив про готовність прийняти, захоплених у полон, північнокорейських солдатів. Серед полонених представників КНДР вже є бажання отримати статус біженця в Південній Кореї.
Південнокорейський телеканал KBS нещодавно повідомив, що серед північнокорейських солдатів, захоплених у полон в курській області, з'явилися наміри поїхати до Південної Кореї. Уряд Південної Кореї підтвердив у заяві, що країна готова прийняти будь-яких північнокорейських солдатів, захоплених у полон під час бойових дій між зс рф та ЗСУ.
Передає УНН із посиланням на KBS, The Hankyoreh та Bloomberg.
Деталі
Південна Корея готова забрати північнокорейських військовополонених з України
У контексті оголошення згадується приклад, як один із декількох північнокорейських солдатів, які потрапили у полон минулого місяця висловив намір поїхати у Південну Корею.
Спочатку я планую подати заяву на отримання статусу біженця і поїхати до Південної Кореї
Це перший випадок, коли північнокорейський військовополонений висловив намір поїхати до Південної Кореї, відзначає KBS.
Міністерство закордонних справ Південної Кореї відреагувало на це прохання.
Згідно з Конституцією північнокорейські солдати є нашими громадянами, і повага до вільної волі людей відповідає міжнародному праву та звичаям", — йдеться в заяві міністерства.
Посадовець зазначив: "Ми вже донесли українській стороні позицію нашого уряду і продовжуватимемо необхідні консультації"
Додамо
Україна готова обговорити з Південною Кореєю передачу двох полонених північнокорейських солдатів, захоплених на курщині. Посол України в Південній Кореї заявив про відкритість до діалогу, враховуючи загрозу їхньому життю при поверненні до КНДР.
Нагадаємо
4000 військових з КНДР загинули або поранені в Україні, але їхня діяльність триває. Близько 12000 північнокорейських солдатів діють у складі російських підрозділів.
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