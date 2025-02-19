Південна Корея готова прийняти північнокорейських військовополонених з України

Південнокорейський телеканал KBS нещодавно повідомив, що серед північнокорейських солдатів, захоплених у полон в курській області, з'явилися наміри поїхати до Південної Кореї. Уряд Південної Кореї підтвердив у заяві, що країна готова прийняти будь-яких північнокорейських солдатів, захоплених у полон під час бойових дій між зс рф та ЗСУ.

Передає УНН із посиланням на KBS, The Hankyoreh та Bloomberg.

Деталі

Південна Корея готова забрати північнокорейських військовополонених з України - інформують південнокорейські ЗМІ, посилаючись на заяву Сеулу.

У контексті оголошення згадується приклад, як один із декількох північнокорейських солдатів, які потрапили у полон минулого місяця висловив намір поїхати у Південну Корею.

Спочатку я планую подати заяву на отримання статусу біженця і поїхати до Південної Кореї - сказав він і запитав, чи приймуть його, якщо він подасть заяву на отримання статусу біженця.

Це перший випадок, коли північнокорейський військовополонений висловив намір поїхати до Південної Кореї, відзначає KBS.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї відреагувало на це прохання.

Згідно з Конституцією північнокорейські солдати є нашими громадянами, і повага до вільної волі людей відповідає міжнародному праву та звичаям", — йдеться в заяві міністерства.

Посадовець зазначив: "Ми вже донесли українській стороні позицію нашого уряду і продовжуватимемо необхідні консультації"

Додамо

Україна готова обговорити з Південною Кореєю передачу двох полонених північнокорейських солдатів, захоплених на курщині. Посол України в Південній Кореї заявив про відкритість до діалогу, враховуючи загрозу їхньому життю при поверненні до КНДР.

Нагадаємо

4000 військових з КНДР загинули або поранені в Україні, але їхня діяльність триває. Близько 12000 північнокорейських солдатів діють у складі російських підрозділів.

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