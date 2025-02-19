Южная Корея готова принять северокорейских военнопленных из Украины

Южнокорейский телеканал KBS недавно сообщил, что среди северокорейских солдат, захваченных в плен в курской области, появились намерения поехать в Южную Корею. Правительство Южной Кореи подтвердило в заявлении, что страна готова принять любых северокорейских солдат, захваченных в плен во время боевых действий между ВС РФ и ВСУ.

Передает УНН со ссылкой на KBS, The Hankyoreh и Bloomberg.

Детали

Южная Корея готова забрать северокорейских военнопленных из Украины - информируют южнокорейские СМИ, ссылаясь на заявление Сеула.

В контексте объявления упоминается пример, как один из нескольких северокорейских солдат, попавших в плен в прошлом месяце выразил намерение уехать в Южную Корею.

Сначала я планирую подать заявление на получение статуса беженца и поехать в Южную Корею - сказал он и спросил, примут ли его, если он подаст заявление на получение статуса беженца.

Это первый случай, когда северокорейский военнопленный выразил намерение поехать в Южную Корею, отмечает KBS.

Министерство иностранных дел Южной Кореи отреагировало на эту просьбу.

Согласно Конституции северокорейские солдаты являются нашими гражданами, и уважение к свободной воле людей соответствует международному праву и обычаям", - говорится в заявлении министерства.

Чиновник отметил: "Мы уже донесли украинской стороне позицию нашего правительства и будем продолжать необходимые консультации"

Добавим

Украина готова обсудить с Южной Кореей передачу двух пленных северокорейских солдат, захваченных на Курщине. Посол Украины в Южной Корее заявил об открытости к диалогу, учитывая угрозу их жизни при возвращении в КНДР.

Напомним,

4000 военных из КНДР погибли или ранены в Украине, но их деятельность продолжается. Около 12000 северокорейских солдат действуют в составе российских подразделений.

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