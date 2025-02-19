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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Южная Корея готова принять северокорейских военнопленных из Украины

Южная Корея готова принять северокорейских военнопленных из Украины

Киев  •  УНН

 • 2372 просмотра

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Правительство Южной Кореи заявило о готовности принять, захваченных в плен, северокорейских солдат. Среди пленных представителей КНДР уже есть желание получить статус беженца в Южной Корее.

Южнокорейский телеканал KBS недавно сообщил, что среди  северокорейских солдат, захваченных в плен в курской области, появились намерения поехать в Южную Корею. Правительство Южной Кореи подтвердило в заявлении, что страна готова принять любых северокорейских солдат, захваченных в плен во время боевых действий между ВС РФ и ВСУ.

Передает УНН со ссылкой на KBSThe Hankyoreh и Bloomberg.

Детали

Южная Корея готова забрать северокорейских военнопленных из Украины

 - информируют южнокорейские СМИ, ссылаясь на заявление Сеула.

В  контексте объявления упоминается пример, как один из нескольких северокорейских солдат, попавших в плен в прошлом месяце  выразил намерение уехать в Южную Корею.

Сначала я планирую подать заявление на получение статуса беженца и поехать в Южную Корею

- сказал он и спросил, примут ли его, если он подаст заявление на получение статуса беженца.

Это первый случай, когда северокорейский военнопленный выразил намерение поехать в Южную Корею, отмечает KBS.

Министерство иностранных дел Южной Кореи отреагировало на эту просьбу. 

Согласно Конституции северокорейские солдаты являются нашими гражданами, и уважение к свободной воле людей соответствует международному праву и обычаям", - говорится в заявлении министерства.

Чиновник отметил: "Мы уже донесли украинской стороне позицию нашего правительства и будем продолжать необходимые консультации"

Добавим

Украина готова обсудить с Южной Кореей передачу двух пленных северокорейских солдат, захваченных на Курщине. Посол Украины в Южной Корее заявил об открытости к диалогу, учитывая угрозу их жизни при возвращении в КНДР.

Напомним,

4000 военных из КНДР погибли или ранены в Украине, но их деятельность продолжается. Около 12000 северокорейских солдат действуют в составе российских подразделений.

«Обмен разведданными и боевым опытом был бы взаимовыгодным": Буданов о сотрудничестве с Южной Кореей18.02.25, 14:19 • 18733 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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