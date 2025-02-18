«Обмен разведданными и боевым опытом был бы взаимовыгодным": Буданов о сотрудничестве с Южной Кореей

Усиление военного сотрудничества между Украиной и Южной Кореей является взаимно выгодным для обеих стран, поскольку они имеют общего противника - Северную Корею.

Об этом заявил начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов в интервью для The Chosun, передает УНН.

Детали

В частности, Буданов подчеркнул общие стратегические интересы от возможности такого военного сотрудничества.

И Украина, и Южная Корея противостоят одному и тому же противнику - Северной Корее. У Южной Кореи есть десятилетия разведданных о Северной Корее, которые были бы для нас бесценными - сказал он.

По словам начальника ГУР, Южная Корея не участвовала в крупномасштабных боевых действиях с северокорейскими войсками со времен Корейской войны 1950-1953 годов.

Украина сейчас переживает это на собственном опыте. Обмен разведданными и боевым опытом был бы взаимовыгодным. Я надеюсь увидеть более тесное сотрудничество между нашими двумя странами в будущем - сказал он.

Напомним

Ранее посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко заявлял, что Украина готова с Южной Кореей относительно возможной передачи ей двух пленных северокорейских солдат, которые были взяты в плен в Курской области в январе.

По его словам, Украина будет консультироваться с Южной Кореей относительно способов их передачи.

Впрочем, если они откажутся быть переданы Южной Корее, а захотят вернуться на родину, то Украина, в соответствии с Женевскими конвенциями, будет обязана их репатриировать.