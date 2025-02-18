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«Обмен разведданными и боевым опытом был бы взаимовыгодным": Буданов о сотрудничестве с Южной Кореей

Киев  •  УНН

 • 9598 просмотра

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Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил об общих интересах Украины и Южной Кореи в противостоянии КНДР. Он отметил важность обмена разведданными и боевым опытом между странами.

Усиление военного сотрудничества между Украиной и Южной Кореей является взаимно выгодным для обеих стран, поскольку они имеют общего противника - Северную Корею.

Об этом заявил начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов в интервью для The Chosun, передает УНН.

Детали

В частности, Буданов подчеркнул общие стратегические интересы от возможности такого военного сотрудничества.

И Украина, и Южная Корея противостоят одному и тому же противнику - Северной Корее. У Южной Кореи есть десятилетия разведданных о Северной Корее, которые были бы для нас бесценными

- сказал он.

По словам начальника ГУР, Южная Корея не участвовала в крупномасштабных боевых действиях с северокорейскими войсками со времен Корейской войны 1950-1953 годов.

Украина сейчас переживает это на собственном опыте. Обмен разведданными и боевым опытом был бы взаимовыгодным. Я надеюсь увидеть более тесное сотрудничество между нашими двумя странами в будущем

- сказал он.

Напомним 

Ранее посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко заявлял, что Украина готова с Южной Кореей относительно возможной передачи ей двух пленных северокорейских солдат, которые были взяты в плен в Курской области в январе. 

По его словам, Украина будет консультироваться с Южной Кореей относительно способов их передачи.

Впрочем, если они откажутся быть переданы Южной Корее, а захотят вернуться на родину, то Украина, в соответствии с Женевскими конвенциями, будет обязана их репатриировать.

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
kyrylo-budanovКирилл Буданов
ukrainaУкраина

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