"Обмін розвідданими та бойовим досвідом був би взаємовигідним": Буданов про співпрацю з Південною Кореєю
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив про спільні інтереси України та Південної Кореї у протистоянні КНДР. Він наголосив на важливості обміну розвідданими та бойовим досвідом між країнами.
Посилення військового співробітництва між Україною та Південною Кореєю є взаємно вигідним для обох країн, оскільки, вони мають спільного противника – Північну Корею.
Про це заявив начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) Кирило Буданов у інтервʼю для The Chosun, передає УНН.
Деталі
Зокрема, Буданов підкреслив спільні стратегічні інтереси від можливості такого військового співробітництва.
І Україна, і Південна Корея протистоять одному й тому самому противнику - Північній Кореї. У Південної Кореї є десятиліття розвідданих про Північну Корею, які були б для нас безцінними
За словами начальника ГУР, Південна Корея не брала участі у великомасштабних бойових діях із північнокорейськими військами з часів Корейської війни 1950-1953 років.
Україна зараз переживає це на власному досвіді. Обмін розвідданими та бойовим досвідом був би взаємовигідним. Я сподіваюся побачити тіснішу співпрацю між нашими двома країнами в майбутньому
Нагадаємо
Раніше посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко заявляв, що Україна готова з Південною Кореєю щодо можливої передачі їй двох полонених північнокорейських солдатів, які були взяті в полон в Курській області у січні.
За його словами, Україна буде консультуватися з Південною Кореєю щодо способів їх передачі.
Втім, якщо вони відмовляться бути передані Південній Кореї, а захочуть повернутися на батьківщину, то Україна, відповідно до Женевських конвенцій, буде зобов’язана їх репатріювати.