"Обмін розвідданими та бойовим досвідом був би взаємовигідним": Буданов про співпрацю з Південною Кореєю

Посилення військового співробітництва між Україною та Південною Кореєю є взаємно вигідним для обох країн, оскільки, вони мають спільного противника – Північну Корею.

Про це заявив начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) Кирило Буданов у інтервʼю для The Chosun, передає УНН.

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Зокрема, Буданов підкреслив спільні стратегічні інтереси від можливості такого військового співробітництва.

І Україна, і Південна Корея протистоять одному й тому самому противнику - Північній Кореї. У Південної Кореї є десятиліття розвідданих про Північну Корею, які були б для нас безцінними

За словами начальника ГУР, Південна Корея не брала участі у великомасштабних бойових діях із північнокорейськими військами з часів Корейської війни 1950-1953 років.

Україна зараз переживає це на власному досвіді. Обмін розвідданими та бойовим досвідом був би взаємовигідним. Я сподіваюся побачити тіснішу співпрацю між нашими двома країнами в майбутньому