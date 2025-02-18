"Обмін розвідданими та бойовим досвідом був би взаємовигідним": Буданов про співпрацю з Південною Кореєю

ukenru
05:23 • 9476 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121780 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182238 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146685 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138320 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117095 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107817 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102974 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141415 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134274 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 37537 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 48171 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 35225 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 28654 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 42668 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 141415 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 140410 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 274447 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 303305 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 239171 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 9739 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 56262 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111344 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134274 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116661 перегляди
Актуальне
"Обмін розвідданими та бойовим досвідом був би взаємовигідним": Буданов про співпрацю з Південною Кореєю

"Обмін розвідданими та бойовим досвідом був би взаємовигідним": Буданов про співпрацю з Південною Кореєю

Київ • УНН

 • 20509 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив про спільні інтереси України та Південної Кореї у протистоянні КНДР. Він наголосив на важливості обміну розвідданими та бойовим досвідом між країнами.

Посилення військового співробітництва між Україною та Південною Кореєю є взаємно вигідним для обох країн, оскільки, вони мають спільного противника – Північну Корею.

Про це заявив начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) Кирило Буданов у інтервʼю для The Chosun, передає УНН.

Деталі

Зокрема, Буданов підкреслив спільні стратегічні інтереси від можливості такого військового співробітництва.

І Україна, і Південна Корея протистоять одному й тому самому противнику - Північній Кореї. У Південної Кореї є десятиліття розвідданих про Північну Корею, які були б для нас безцінними

- сказав він.

За словами начальника ГУР, Південна Корея не брала участі у великомасштабних бойових діях із північнокорейськими військами з часів Корейської війни 1950-1953 років.

Україна зараз переживає це на власному досвіді. Обмін розвідданими та бойовим досвідом був би взаємовигідним. Я сподіваюся побачити тіснішу співпрацю між нашими двома країнами в майбутньому

- сказав він.

Нагадаємо 

Раніше посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко заявляв, що Україна готова з Південною Кореєю щодо можливої ​​передачі їй двох полонених північнокорейських солдатів, які були взяті в полон в Курській області у січні. 

За його словами, Україна буде консультуватися з Південною Кореєю щодо способів їх передачі.

Втім, якщо вони відмовляться бути передані Південній Кореї, а захочуть повернутися на батьківщину, то Україна, відповідно до Женевських конвенцій, буде зобов’язана їх репатріювати.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Політика
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
pivnichna-koreiaПівнічна Корея
pivdenna-koreiaПівденна Корея
kyrylo-budanovКирило Буданов
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами