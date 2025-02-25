Обвал металлических конструкций на строительстве шоссе в Корее: есть жертвы
Киев • УНН
На строительной площадке в городе Чхонан обвалились пять 50-метровых стальных балок будущего моста. Два человека погибли, пятеро ранены, еще трое могут оставаться под завалами.
В Южной Корее произошел обвал на строительной площадке шоссе. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.
Детали
В южнокорейском городе Чхонан произошла трагедия на строительной площадке: обвал металлических конструкций привел к гибели двух человек, еще пятеро получили ранения.
По данным экстренных служб, авария произошла во вторник утром, когда пять 50-метровых стальных балок, которые должны были поддерживать новый автомобильный мост, неожиданно упали одна за другой. Конструкции были подняты краном, однако по неустановленным причинам не выдержали нагрузки.
Сейчас продолжаются спасательные работы, поскольку под завалами могут оставаться еще трое строителей. Власти мобилизовали все возможные ресурсы для их поиска.
Очевидцы зафиксировали момент разрушения: мост, который должен был соединить важную транспортную артерию, обрушился на глазах у рабочих.
Исполняющий обязанности президента Чой Санг-мок отметил необходимость максимальной координации спасательных операций и принятия мер безопасности, чтобы избежать дальнейших катастроф. Причины трагедии пока выясняются.
Южная Корея готова принять северокорейских военнопленных из Украины19.02.25, 15:49 • 25667 просмотров