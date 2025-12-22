$42.250.09
Ексклюзив
14:00 • 1276 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 5214 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 9184 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 11159 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 13901 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 13528 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 11860 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11296 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8202 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
22 грудня, 07:25 • 15600 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
Обіцянки кремля: в мзс заявили про готовність підписати юридичну угоду про ненапад на НАТО

Київ • УНН

 • 1310 перегляди

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія готова підписати юридичну угоду про ненапад на країни Заходу. Це включає відсутність намірів атакувати Європейський Союз та НАТО.

Обіцянки кремля: в мзс заявили про готовність підписати юридичну угоду про ненапад на НАТО

Москва намагається переконати Захід у своїй миролюбності через офіційні документи. У понеділок, 22 грудня, заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков заявив, що росія готова юридично зафіксувати відсутність намірів атакувати країни Заходу. Про це повідомляє державне агентство РИА Новости, пише УНН.

Деталі

За словами дипломата, росія готова підтвердити у спеціальній угоді, що не планує агресії ні проти Європейського Союзу, ні проти Альянсу НАТО.

росія готова підтвердити у юридичній угоді, що вона не має наміру нападати ні на Європейський Союз, ні на військовий альянс НАТО на чолі зі США 

– підкреслив рябков.

Наразі це залишається декларативною заявою на фоні загальної напруженості у відносинах між москвою та Вашингтоном.

кремль назвав безвідповідальними заяви генсека НАТО Рютте про підготовку до війни з росією14.12.25, 16:51 • 4885 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
НАТО
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки