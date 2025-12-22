Обіцянки кремля: в мзс заявили про готовність підписати юридичну угоду про ненапад на НАТО
Київ • УНН
Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія готова підписати юридичну угоду про ненапад на країни Заходу. Це включає відсутність намірів атакувати Європейський Союз та НАТО.
Москва намагається переконати Захід у своїй миролюбності через офіційні документи. У понеділок, 22 грудня, заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков заявив, що росія готова юридично зафіксувати відсутність намірів атакувати країни Заходу. Про це повідомляє державне агентство РИА Новости, пише УНН.
Деталі
За словами дипломата, росія готова підтвердити у спеціальній угоді, що не планує агресії ні проти Європейського Союзу, ні проти Альянсу НАТО.
росія готова підтвердити у юридичній угоді, що вона не має наміру нападати ні на Європейський Союз, ні на військовий альянс НАТО на чолі зі США
Наразі це залишається декларативною заявою на фоні загальної напруженості у відносинах між москвою та Вашингтоном.
кремль назвав безвідповідальними заяви генсека НАТО Рютте про підготовку до війни з росією14.12.25, 16:51 • 4885 переглядiв