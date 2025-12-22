Обещания кремля: в мид заявили о готовности подписать юридическое соглашение о ненападении на НАТО

Москва пытается убедить Запад в своей миролюбивости через официальные документы. В понедельник, 22 декабря, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова юридически зафиксировать отсутствие намерений атаковать страны Запада. Об этом сообщает государственное агентство РИА Новости, пишет УНН.

По словам дипломата, Россия готова подтвердить в специальном соглашении, что не планирует агрессии ни против Европейского Союза, ни против Альянса НАТО.

