Обещания кремля: в мид заявили о готовности подписать юридическое соглашение о ненападении на НАТО
Киев • УНН
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова подписать юридическое соглашение о ненападении на страны Запада. Это включает отсутствие намерений атаковать Европейский Союз и НАТО.
Москва пытается убедить Запад в своей миролюбивости через официальные документы. В понедельник, 22 декабря, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова юридически зафиксировать отсутствие намерений атаковать страны Запада. Об этом сообщает государственное агентство РИА Новости, пишет УНН.
Подробности
По словам дипломата, Россия готова подтвердить в специальном соглашении, что не планирует агрессии ни против Европейского Союза, ни против Альянса НАТО.
Пока это остается декларативным заявлением на фоне общей напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
