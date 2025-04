Обама зачитав реп з треку Емінема на мітингу на підтримку Гарріс

Колишній президент США Барак Обама продемонстрував свої навички читання репу після того, як Емінем (Eminem) представив його під час передвиборного мітингу віцепрезидента країни Камали Гарріс у Детройті у вівторок, пише УНН з посиланням на Rolling Stone.

Деталі

Емінем першим виступив, одягнувши кепку Detroit Tigers, щоб представити Обаму і закликати людей голосувати, водночас наголошуючи на важливості свободи слова.

"Місто Детройт та весь штат Мічиган багато значать для мене перед цими виборами. Ми в центрі уваги як ніколи, і я думаю, що важливо використовувати свій голос, тому я закликаю всіх вийти та проголосувати, будь ласка, - сказав Емінем натовпу. - Я також думаю, що люди не повинні боятися висловлювати свою думку, і я не думаю, що хтось хоче Америку, де люди переймаються відплатою, про те, що люди зроблять, якщо ви висловите свою думку".

"Я думаю, віцепрезидент Гарріс підтримує майбутнє цієї країни, у якому ці свободи та багато інших буде захищено та підтримано, - продовжив Емінем. - І тут, щоб розповісти вам набагато більше про це, є президент Барак Обама".

Потім Обама вийшов на сцену, пожартувавши, що він "відчує себе певним чином послідовником Емінема", додавши, що він "нервується" перед виступом, перш ніж плавно перейти до синглу Емінема 2002 року "Lose Yourself".

"He’s nervous, but on the surface, he looks calm and ready/To drop bombs, but he keeps on forgetting", - прочитав Обама рядки з пісні "Lose Yourself", перш ніж розсміятися, сказавши, що він "вистрибне", якщо Емінем завершить виступ.

Пізніше у своїй промові Обама розкритикував Дональда Трампа за його невдалий захід, де "кандидат від республіканців дивним чином вирішив грати музику протягом 30 хвилин замість відповідати на запитання", зазначає видання. "Він просто похитується під "Ave Maria" і "YMCA"... Тепер я скажу, що наш плейлист може бути кращим, - сказав Обама. - Я включив би туди "Lose Yourself".

"Безліч музикантів підтримали Гарріс напередодні виборів 2024 року, серед них Тейлор Свіфт, Меган Ті Стелліон, Джон Бон Джові, Джейсон Ісбелл, Майкл Стайп, Марен Морріс, Джон Ледженд та Стіві Вандер. Брюс Спрінгстін також підтримав Гарріс і оголосив, що виступить на декількох великих мітингах у "хитких" штатах, включаючи захід з Гарріс і Обамою в Атланті 24 жовтня і один тільки з Обамою у Філадельфії 28 жовтня", - зазначає видання.

Обама агітуватиме за Гарріс у ключових штатах - AP