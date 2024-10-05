Обама агітуватиме за Гарріс у ключових штатах - AP

Експрезидент США Барак Обама планує вже наступного тижня підключитися до виборчої кампанії Камали Гарріс у Пітсбурзі (Пенсильванія), а пізніше в інших штатах, які вважаються ключовими для перемоги. Про це повідомляє AP із посиланням на виборчий штаб кандидатки від демократів, пише УНН.

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Зазначається, що у кампанії Гарріс повідомили, що Обама подорожуватиме країною протягом останніми 27-ми днями перед виборами",- зазначається в повідомленні.

При цьому зауважується, що Гарріс і Обама знають один одного понад 20 року, відколи експрезидент балотувався до Сенату.

Обама разом з іншими ключовими демократами брав участь у залаштункових зусиллях, щоби переконати президента Джо Байдена відмовитися від участі у виборчій кампанії 2024 року та підтримати кандидатуру Камали Гарріс. У промові на з’їзді Демократичної партії в серпні Обама заявив, що Гарріс "не народилася з привілеями – їй довелося працювати заради того, ким вона стала".

Нагадаємо

У липні цього року Барак і Мішель Обама висловили повну підтримку Камалі Гарріс як кандидату в президенти США. Колишній президент заявив, що вони зроблять все можливе для її перемоги на виборах у листопаді.