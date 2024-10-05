Обама будет агитировать за Харрис в ключевых штатах - AP

Экс-президент США Барак Обама планирует уже на следующей неделе подключиться к избирательной кампании Камалы Харрис в Питсбурге (Пенсильвания), а позже в других штатах, которые считаются ключевыми для победы. Об этом сообщает AP со ссылкой на избирательный штаб кандидата от демократов, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в кампании Харрис сообщили, что Обама будет путешествовать по стране в течение последних 27-ми дней перед выборами",- отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что Харрис и Обама знают друг друга более 20 лет, с тех пор как экс-президент баллотировался в Сенат.

Обама вместе с другими ключевыми демократами участвовал в закулисных усилиях, чтобы убедить президента Джо Байдена отказаться от участия в избирательной кампании 2024 года и поддержать кандидатуру Камалы Харрис. В речи на съезде Демократической партии в августе Обама заявил, что Харрис "не родилась с привилегиями - ей пришлось работать ради того, кем она стала".

Напомним

В июле этого года Барак и Мишель Обама выразили полную поддержку Камале Харрис как кандидату в президенты США. Бывший президент заявил, что они сделают все возможное для ее победы на выборах в ноябре.