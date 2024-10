Обама зачитал рэп из трека Эминема на митинге в поддержку Харрис

Бывший президент США Барак Обама продемонстрировал свои навыки читки рэпа после того, как Эминем (Eminem) представил его во время предвыборного митинга вице-президента страны Камалы Харрис в Детройте во вторник, пишет УНН со ссылкой на Rolling Stone.

Детали

Эминем первым выступил, надев кепку Detroit Tigers, чтобы представить Обаму и призвать людей голосовать, в то же время подчеркивая важность свободы слова.

"Город Детройт и весь штат Мичиган много значат для меня перед этими выборами. Мы в центре внимания как никогда, и я думаю, что важно использовать свой голос, поэтому я призываю всех выйти и проголосовать, пожалуйста, - сказал Эминем толпе. - Я также думаю, что люди не должны бояться выражать свое мнение, и я не думаю, что кто-то хочет Америку, где люди беспокоятся о возмездии, о том, что люди сделают, если вы выскажете свое мнение".

"Я думаю, вице-президент Харрис поддерживает будущее этой страны, в котором эти свободы и многие другие будут защищены и поддержаны, - продолжил Эминем. - И здесь, чтобы рассказать вам гораздо больше об этом, есть президент Барак Обама".

Затем Обама вышел на сцену, пошутив, что он "почувствует себя определенным образом последователем Эминема", добавив, что он "нервничает" перед выступлением, прежде чем плавно перейти к синглу Эминема 2002 года "Lose Yourself".

"He's nervous, but on the surface, he looks calm and ready/To drop bombs, but he keeps on forgetting", - прочитал Обама строки из песни "Lose Yourself", прежде чем рассмеяться, сказав, что он "выпрыгнет", если Эминем завершит выступление.

Позже в своей речи Обама раскритиковал Дональда Трампа за его неудачное мероприятие, где "кандидат от республиканцев странным образом решил играть музыку в течение 30 минут вместо того, чтобы отвечать на вопросы", отмечает издание. "Он просто покачивается под "Ave Maria" и "YMCA"... Теперь я скажу, что наш плейлист может быть лучше, - сказал Обама. - Я включил бы туда "Lose Yourself".

"Множество музыкантов поддержали Харрис в преддверии выборов 2024 года, среди них Тейлор Свифт, Меган Ти Стеллион, Джон Бон Джови, Джейсон Исбелл, Майкл Стайп, Марен Моррис, Джон Ледженд и Стиви Уандер. Брюс Спрингстин также поддержал Харрис и объявил, что выступит на нескольких крупных митингах в "шатких" штатах, включая мероприятие с Харрис и Обамой в Атланте 24 октября и одно только с Обамой в Филадельфии 28 октября", - отмечает издание.

