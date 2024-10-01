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Новий Генсек НАТО надіслав меседж Китаю щодо підтримки росії

Новий Генсек НАТО надіслав меседж Китаю щодо підтримки росії

Київ • УНН

 • 41308 перегляди

Марк Рютте назвав Китай вирішальним чинником війни рф в Україні через підтримку військової промисловості. Він застеріг, що продовження такої політики може вплинути на інтереси та репутацію Пекіна.

Новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив Китай, який через підтримку російської військової промисловості він назвав вирішальним чинником війни росії в Україні, що Пекін не може продовжувати розпалювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, щоб це не вплинуло на його інтереси та репутацію, пише УНН.

Деталі

"Через підтримку російської військової промисловості Китай став вирішальним чинником війни росії в Україні. Китай не може продовжувати розпалювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, щоб це не вплинуло на його інтереси та репутацію", - сказав Рютте на першій пресконференції на новій посаді.

Окрім того, новий Генсек НАТО зауважив, що "росія також отримує підтримку від Північної Кореї та Ірану, що дозволяє їй підтримувати свою незаконну війну".

Зеленський привітав Рютте з посадою Генсека НАТО: сподівається на продуктивну співпрацю01.10.24, 13:32 • 14657 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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