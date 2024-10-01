Новий Генсек НАТО надіслав меседж Китаю щодо підтримки росії

Новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив Китай, який через підтримку російської військової промисловості він назвав вирішальним чинником війни росії в Україні, що Пекін не може продовжувати розпалювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, щоб це не вплинуло на його інтереси та репутацію, пише УНН.

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"Через підтримку російської військової промисловості Китай став вирішальним чинником війни росії в Україні. Китай не може продовжувати розпалювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, щоб це не вплинуло на його інтереси та репутацію", - сказав Рютте на першій пресконференції на новій посаді.

Окрім того, новий Генсек НАТО зауважив, що "росія також отримує підтримку від Північної Кореї та Ірану, що дозволяє їй підтримувати свою незаконну війну".

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