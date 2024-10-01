Новый Генсек НАТО послал месседж Китаю относительно поддержки россии

Новый Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил Китай, который из-за поддержки российской военной промышленности он назвал решающим фактором войны россии в Украине, что Пекин не может продолжать разжигать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, чтобы это не повлияло на его интересы и репутацию, пишет УНН.

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"Из-за поддержки российской военной промышленности Китай стал решающим фактором войны россии в Украине. Китай не может продолжать разжигать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, чтобы это не повлияло на его интересы и репутацию", - сказал Рютте на первой пресс-конференции на новой должности.

Кроме того, новый Генсек НАТО отметил, что "россия также получает поддержку от Северной Кореи и Ирана, что позволяет ей поддерживать свою незаконную войну".

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