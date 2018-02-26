Новий запуск: Falcon Heavy виведе на орбіту атомний годинник NASA

Ракета Falcon Heavy здатна вивести у космос 64 тони вантажу, далеко за межі земної орбіти. Наступний запуск заплановано на червень. На борту буде годинник, який уможливить космічну навігацію, а значить зробить польоти простішими.

Так званий Deep Space Atomic Clock (DSAC) набагато менший, ніж пов'язані з Землею атомні годинники, набагато точніший за інші і більш стійкий до навантажень та космічних подорожей, ніж будь-який годинник, коли-небудь створений.

Згідно із заявою NASA, очікується, що протягом дня очікується втратити не більше 2 наносекунд (2 мільярди в секунду).

В електронному листі, Ендрю Гуда, представника лабораторії реактивного руху, йдеться, що перший DSAC відправиться з другим запуском Falcon Heavy, який запланований на червень.

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Атомний годинник - найпотужнішій прилад вимірювання часу, який коли-небудь створювали люди. Годинник працює, спостерігаючи за атомами, наприклад, за випромінюванням в космосі, за зміною випромінювання світла і кольору, тощо.

Такой атомний годинник на Землі може працювати мільярди років.

Вимір часу надзвичайно важливий. Супутникова мережа глобальної системи позиціонування (GPS) не працюватиме без точних вимірювань часу, протягом якого радіосигнали будуть відскакувати. І космічний корабель за межами орбіти Землі покладається на пов'язаний з Землею атомний годинник і радіосигнали, щоб точно визначити їх місце розташування в просторі і внести корективи курсу.

Кожна місія глибоко в космосі, яка коригує курс, повинна посилати сигнали наземним станціям на Землі. Ці наземні станції покладаються на атомний годинник, щоб виміряти, як довго ці сигнали йшли, щоб вони могли знайти місце розташування космічного корабля до вимірювача в величезному вакуумі, потім з Землі повторно надсилають оброблені дані на космічний корабель.

Мета DSAC - дозволити космічним апаратам робити точні вимірювання часу на борту космічного корабля, не чекаючи інформації з Землі.

Космічний апарат, обладнаний DSAC, згідно із заявою НАСА, зможе розрахувати час, не чекаючи вимірювань з Землі, - дозволяючи йому коригувати хід або виконувати наукові експерименти без пауз.

DSAC спирається на відносно нову технологію атомного годинника, який вимірює поведінку одиночно захопленого іонами ртуті з лазерним охолодженням.

Після запуску DSAC буде проходити тестування близько року, щоб перевірити продуктивність апарату.

Нагадаємо, в ніч на 7 лютого SpaceX провела перший запуск ракети-носія Falcon Heavy з мису Канаверал у Флориді, два з трьох прискорювачів першого ступеня успішно одночасно приземлилися на посадочні майданчики.