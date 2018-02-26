Новий запуск: Falcon Heavy виведе на орбіту атомний годинник NASA

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 180089 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 183964 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 316423 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 221346 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 326022 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 214242 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 239637 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254868 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246951 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136375 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.1 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 59351 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 146633 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 53338 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 56297 перегляди
У Франції планують створити Центр єдності України: деталі

У Франції планують створити Центр єдності України: деталі

26 березня, 16:56 • 33993 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 146633 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 180081 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 316414 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 326015 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 282073 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 101672 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 89582 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 125267 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 142504 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 147780 перегляди
Актуальне
Новий запуск: Falcon Heavy виведе на орбіту атомний годинник NASA

Новий запуск: Falcon Heavy виведе на орбіту атомний годинник NASA

Київ • УНН

 • 14250 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Другий запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy виведе на позаземну орбіту атомний годинник за замовленням NASA, який уможливить космічну навігацію, передає УНН з посиланням на Livescience.

Ракета Falcon Heavy здатна вивести у космос 64 тони вантажу, далеко за межі земної орбіти. Наступний запуск заплановано на червень. На борту буде годинник, який уможливить космічну навігацію, а значить зробить польоти простішими.

Так званий Deep Space Atomic Clock (DSAC) набагато менший, ніж пов'язані з Землею атомні годинники, набагато точніший за інші і більш стійкий до навантажень та космічних подорожей, ніж будь-який годинник, коли-небудь створений.

Згідно із заявою NASA, очікується, що протягом дня очікується втратити не більше 2 наносекунд (2 мільярди в секунду).

В електронному листі, Ендрю Гуда, представника лабораторії реактивного руху, йдеться, що перший DSAC відправиться з другим запуском Falcon Heavy, який запланований на червень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У цьому році заплановано три запуски ракет, створених за участю України

Атомний годинник - найпотужнішій прилад вимірювання часу, який коли-небудь створювали люди. Годинник працює, спостерігаючи за атомами, наприклад,  за випромінюванням в космосі, за зміною випромінювання світла і кольору, тощо.

Такой атомний годинник на Землі може працювати мільярди років.

Вимір часу надзвичайно важливий. Супутникова мережа глобальної системи позиціонування (GPS) не працюватиме без точних вимірювань часу, протягом якого радіосигнали будуть відскакувати. І космічний корабель за межами орбіти Землі покладається на пов'язаний з Землею атомний годинник і радіосигнали, щоб точно визначити їх місце розташування в просторі і внести корективи курсу.

Кожна місія глибоко в космосі, яка коригує курс, повинна посилати сигнали наземним станціям на Землі. Ці наземні станції покладаються на атомний годинник, щоб виміряти, як довго ці сигнали йшли, щоб вони могли знайти місце розташування космічного корабля до вимірювача в величезному вакуумі, потім з Землі повторно надсилають оброблені дані на космічний корабель.

Мета DSAC - дозволити космічним апаратам робити точні вимірювання часу на борту космічного корабля, не чекаючи інформації з Землі.

Космічний апарат, обладнаний DSAC, згідно із заявою НАСА, зможе розрахувати час, не чекаючи вимірювань з Землі, - дозволяючи йому коригувати хід або виконувати наукові експерименти без пауз.

DSAC спирається на відносно нову технологію атомного годинника, який вимірює поведінку одиночно захопленого іонами ртуті з лазерним охолодженням.

Після запуску DSAC буде проходити тестування близько року, щоб перевірити продуктивність апарату.

Нагадаємо, в ніч на 7 лютого SpaceX провела перший запуск ракети-носія Falcon Heavy з мису Канаверал у Флориді, два з трьох прискорювачів першого ступеня успішно одночасно приземлилися на посадочні майданчики.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.15
Bitcoin
$87,370.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,058.30
Ethereum
$2,020.39