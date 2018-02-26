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Новый запуск: Falcon Heavy выведет на орбиту атомные часы NASA

Новый запуск: Falcon Heavy выведет на орбиту атомные часы NASA

Киев  •  УНН

 • 14250 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Второй запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy выведет на внеземную орбиту атомные часы по заказу NASA, что позволит космическую навигацию, передает УНН со ссылкой на Livescience.

Ракета Falcon Heavy способна вывести в космос 64 тона груза, далеко за пределы земной орбиты. Следующий запуск запланирован на июнь. На борту будут часы, которые сделают космическую навигацию, а значит сделает полеты проще.

Так называемые Deep Space Atomic Clock (DSAC) намного меньше, чем связанные с Землей атомные часы, гораздо точнее других и более устойчивы к нагрузкам и космическим путешествиям, чем любые часы, когда-либо созданные.

Согласно заявлению NASA, ожидается, что в течение дня ожидается потерять не более 2 наносекунд (2 миллиарда в секунду).

В электронном письме, Эндрю Гуда, представителя лаборатории реактивного движения, говорится, что первый DSAC отправится со вторым запуском Falcon Heavy, который запланирован на июнь.

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Атомные часы - мощной прибор измерения времени, который когда-либо создавали люди. Часы работают, наблюдая за атомами, например, по излучению в космосе, за изменением излучения света и цвета, и тому подобное.

Такие атомные часы на Земле могут работать миллиарды лет.

Измерение времени чрезвычайно важно. Спутниковая сеть глобальной системы позиционирования (GPS) не будет работать без точных измерений времени, в течение которого радиосигналы будут отскакивать. И космический корабль за пределами орбиты Земли возлагает на связанные с Землей атомные часы и радиосигналы, чтобы точно определить их местоположение в пространстве и внести коррективы курса.

Каждая миссия глубоко в космосе, которая корректирует курс, должна посылать сигналы наземным станциям на Земле. Эти наземные станции полагаются на атомные часы, чтобы измерить, как долго эти сигналы шли, чтобы они могли найти местоположение космического корабля в огромном вакууме, затем с Земли повторно направляют обработанные данные на космический корабль.

Цель DSAC - позволить космическим аппаратам делать точные измерения времени на борту космического корабля, не дожидаясь информации с Земли.

Космический аппарат, оборудованный DSAC, согласно заявлению НАСА, сможет рассчитать время, не дожидаясь измерений с Земли, - позволяя ему корректировать ход или выполнять научные эксперименты без пауз.

DSAC опирается на относительно новую технологию атомных часов, который измеряет поведение одиночно захваченного ионами ртути с лазерным охлаждением.

После запуска DSAC будет проходить тестирование около года, чтобы проверить производительность аппарата.

Напомним, в ночь на 7 февраля SpaceX провела первый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с мыса Канаверал во Флориде, два из трех ускорителей первой степени успешно одновременно приземлились на посадочные площадки.

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