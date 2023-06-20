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Нові затримання кримських татар: омбудсмен заявив, що окупанти намагаються придушити спротив жителів Криму

Київ • УНН

 • 939362 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Затриманням двох кримських татар в окупованому Криму російські загарбники намагаються залякати і придушити український спротив жителів ТОТ півострова. Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, предає УНН.

Нові затримання кримських татар: омбудсмен заявив, що окупанти намагаються придушити спротив жителів Криму

Цитата

«Російські силовики зі зброєю та в масках сьогодні вранці перелізли через паркан і увірвалися до помешкання кримських татар у селі Ярке Поле Кіровського району і затримали двох рідних братів – Джафера та Аліма Алюстаєвих», - написав Лубінець у Telegram.

За його словами, причини обшуків окупанти не назвали. Вони вилучили телефони, протоколи обшуків родичам не залишили. Обох чоловіків забрали в «управління ФСБ» у Сімферополі.

«Таким чином рф активізувала репресивну політику стосовно представників корінного народу Криму – кримських татар. У такий спосіб окупанти намагаються залякати і придушити український спротив жителів ТОТ півострова», - повідомив Лубінець.

Він наголосив, що незаконні затримання цивільних на окупованій території є злочином проти людяності для національних та міжнародних механізмів правосуддя.

«Закликаю міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії, посилити тиск на росію, задля припинення нею грубих порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму та негайного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України», - написав Лубінець.

Доповнення

За даними активістів, з початку 2023 року в окупованому росією Криму силовики затримали 49 представників кримсько-татарського народу.

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