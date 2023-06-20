Новые задержания крымских татар: омбудсмен заявил, что оккупанты пытаются подавить сопротивление жителей Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Задержанием двух крымских татар в оккупированном Крыму российские захватчики пытаются запугать и подавить украинское сопротивление жителей ВОТ полуострова. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, предает УНН.
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«Российские силовики с оружием и в масках сегодня утром перелезли через забор и ворвались в помещение крымских татар в селе Яркое Поле Кировского района и задержали двух родных братьев – Джафера и Алима Алюстаевых», - написал Лубинец в Telegram.
По его словам, причины обысков оккупанты не назвали. Они изъяли телефоны, протоколы обысков родственникам не оставили. Обоих мужчин забрали в «управление ФСБ» в Симферополе.
«Таким образом рф активизировала репрессивную политику в отношении представителей коренного народа Крыма – крымских татар. Таким образом оккупанты пытаются запугать и подавить украинское сопротивление жителей ВОТ полуострова», - сообщил Лубинец.
Он отметил, что незаконные задержания гражданских на оккупированной территории являются преступлением против человечности для национальных и международных механизмов правосудия.
«Призываю международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия, усилить давление на россию, для прекращения ею грубых нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины», - написал Лубинец.
Дополнение
По данным активистов, с начала 2023 года в оккупированном россией Крыму силовики задержали 49 представителей крымско-татарского народа.
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