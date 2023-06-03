Катування у СІЗО: у Криму знущаються з кримськотатарських політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У Сімферопольському СІЗО-2, тимчасово окупований Крим, здійснюють цілеспрямоване моральне та фізичне катування кримськотатарських політв'язнів. Про це повідомляє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram, пише УНН.
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Катуванням у СІЗО-2 піддаються перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та активісти кримськотатарського національного руху брати Асана та Азіза Ахтемових.
Чубаров зазначає, що джерела повідомляють, що так звані карателі остерігаються застосовувати фізичне насильство до Нарімана через його міжнародну популярність, але піддають катуванням Асана та Азіза.
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Також Рефат Чубаров закликає до співпраці тих, хто має інформацію щодо "співробітників" Сімферопольського СІЗО-2.