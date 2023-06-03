Пытки в СИЗО: в Крыму издеваются над крымскотатарскими политзаключенными

Детали

Пыткам в СИЗО-2 подвергаются первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и активисты крымскотатарского национального движения братья Асана и Азиза Ахтемовых.

Чубаров отмечает, что источники сообщают, что так называемые каратели остерегаются применять физическое насилие к Нариману из-за его международной известности, но подвергают пыткам Асана и Азиза.

Дополнение

Также Рефат Чубаров призывает к сотрудничеству тех, кто располагает информацией о "сотрудниках" Симферопольского СИЗО-2.