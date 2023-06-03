Пытки в СИЗО: в Крыму издеваются над крымскотатарскими политзаключенными
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Симферопольском СИЗО-2, временно оккупированный Крым, осуществляют целенаправленное моральное и физическое истязание крымскотатарских политзаключенных. Об этом сообщает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Telegram, пишет УНН.
Детали
Пыткам в СИЗО-2 подвергаются первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и активисты крымскотатарского национального движения братья Асана и Азиза Ахтемовых.
Чубаров отмечает, что источники сообщают, что так называемые каратели остерегаются применять физическое насилие к Нариману из-за его международной известности, но подвергают пыткам Асана и Азиза.
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Также Рефат Чубаров призывает к сотрудничеству тех, кто располагает информацией о "сотрудниках" Симферопольского СИЗО-2.