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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Пытки в СИЗО: в Крыму издеваются над крымскотатарскими политзаключенными

Киев • УНН

 • 412836 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В Симферопольском СИЗО-2, временно оккупированный Крым, осуществляют целенаправленное моральное и физическое истязание крымскотатарских политзаключенных. Об этом сообщает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Telegram, пишет УНН.

Пытки в СИЗО: в Крыму издеваются над крымскотатарскими политзаключенными

Детали 

Пыткам в СИЗО-2 подвергаются первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и активисты крымскотатарского национального движения братья Асана и Азиза Ахтемовых.

Чубаров отмечает, что источники сообщают, что так называемые каратели остерегаются применять физическое насилие к Нариману из-за его международной известности, но подвергают пыткам Асана и Азиза.

Дополнение 

Также Рефат Чубаров призывает к сотрудничеству тех, кто располагает информацией о "сотрудниках" Симферопольского СИЗО-2.

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