В окупованому Криму силовики фсб затримали двох кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В окупованому Криму після обшуків співробітники ФСБ затримали двох кримських татар, повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Деталі
Обшуки пройшли в селі Ярке Поле Кіровського району.
Силовики затримали двох братів – Джафера і Аліма Алюстаєвих. Чоловіків відвезли в управління ФСБ в Сімферополі.
Причини затримання поки не повідомляють.
Доповнення
За даними активістів, з початку 2023 року в окупованому росією Криму силовики затримали 49 представників кримсько-татарського народу.
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