В оккупированном Крыму силовики фсб задержали двух крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В оккупированном Крыму после обысков сотрудники ФСБ задержали двух крымских татар, сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Детали
Обыски прошли в селе Яркое Поле Кировского района.
Силовики задержали двух братьев – Джафера и Алима Алюстаевых.
Мужчин отвезли в управление ФСБ в Симферополе. Причины задержания пока не сообщают.
Дополнение
По данным активистов, с начала 2023 года в оккупированном россией Крыму силовики задержали 49 представителей крымско-татарского народа.
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