В оккупированном Крыму силовики фсб задержали двух крымских татар

Детали

Обыски прошли в селе Яркое Поле Кировского района.

Силовики задержали двух братьев – Джафера и Алима Алюстаевых.

Мужчин отвезли в управление ФСБ в Симферополе. Причины задержания пока не сообщают.

Дополнение

По данным активистов, с начала 2023 года в оккупированном россией Крыму силовики задержали 49 представителей крымско-татарского народа.



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