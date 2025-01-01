Нові послуги у пакеті первинної медичної допомоги з 2025 року: що змінилося

До пакету медичних послуг "Первинна медична допомога" у 2025 році інтегровано послуги з супроводу та лікування психічних розладів, а також включено додаткову послугу із супроводу та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз. Про це журналісту УНН повідомили в Національній службі здоров'я України.

"У пакет "Первинна медична допомога" у 2025 році інтегровано послуги з супроводу та лікування психічних розладів, надання якої буде обов’язковим. А також включено додаткову послугу із супроводу та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз", - повідомили в НСЗУ.

В НСЗУ наголошують, що послуга "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги" є додатковою і не є обов'язковою для всіх надавачів ПМД. Подавати пропозиції на цю послугу можуть заклади, які відповідають додатковим умовам закупівлі, зокрема, щодо навчання персоналу. Лікар загальної практики має пройти відповідний курс або мати чинний сертифікат лікаря-фтизіатра.

Раніше директорка Департаменту стратегії універсального охоплення населення медичними послугами НСЗУ Світлана Дудник повідомляла, що у 2025 році в пакет медичних послуг "Первинна медична допомога" буде інтегровано два пакети Програми медичних гарантій, а саме психдопомогу та спостереження і лікування хворих на туберкульоз на первинному рівні.

"Можу анонсувати, що у 2025 році в пакет медичних послуг "Первинна медична допомога" буде інтегровано два пакети Програми медичних гарантій, а саме психдопомогу на первинному рівні та спостереження і лікування хворих на туберкульоз на первинному рівні. Також ми розуміємо, що на даний момент нам потрібні ефективні мотиваційні стимули, але вони мають базуватися на дійсно гарних показниках роботи первинки", — зазначила Дудник.

В МОЗ у грудні повідомляли, що з 2025 року в Україні послуги з підтримки психічного здоров’я стануть доступними для всіх громадян на базі первинної медичної допомоги (ПМД).

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Національна служба здоров’я України (НСЗУ) впроваджує новий підхід: допомога за психічних розладів інтегрується в базовий пакет медичних послуг, які надають сімейні лікарі, терапевти та педіатри. Це означає, що з 1 січня 2025 року безоплатні послуги з охорони психічного здоровʼя надаватимуть усі медзаклади "первинки" (незалежно від форми власності), що законтрактовані НСЗУ на надання первинної медичної допомоги. Контрактуватися на окремий пакет, щоб надавати послуги з охорони психічного здоровʼя, медзакладам не потрібно. Натомість згідно з оновленими вимогами, всі сімейні лікарі, терапевти, педіатри та медичні сестри/брати, які працюють у законтрактованому із НСЗУ медзакладі "первинки", повинні мати сертифікати про проходження навчання за програмою ВООЗ mhGAP, яке дає базові знання з ведення психічних розладів.

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Головні переваги змін:

· Доступність: кожен може звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра з проблемами психічного здоров’я.

· Простота: не потрібно шукати спеціалізовані установи чи вузькопрофільних фахівців. · Економічність: послуги включені до програми медичних гарантій і є безоплатними для пацієнта. · Раннє виявлення: лікарі зможуть вчасно діагностувати та лікувати розлади, запобігаючи їх ускладненням.

ЯК ОТРИМАТИ ПОСЛУГИ З ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВʼЯ?

Якщо ви чи ваші близькі потребуєте допомоги, зверніться до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. У закладах, які законтрактовані з НСЗУ, послуги з підтримки психічного здоров’я є безоплатними і з 2025 року входитимуть до базового пакета. Знайти медзаклад ПМД можна на офіційному сайті НСЗУ.

В МОЗ нагадали, що восени 2022 року до програми медичних гарантій додали новий пакет "Супровід і лікування дорослих та дітей із психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги". Це було зроблено для того, щоб в умовах повномасштабної війни забезпечити доступність і якість психосоціальної допомоги для всіх громадян. Адже легше поділитися проблемами щодо свого психоемоційного стану з сімейним лікарем, ніж шукати вузькопрофільного спеціаліста чи спеціалізовану лікарню. Протягом 2024 року близько 500 000 пацієнтів отримали допомогу в межах цього пакета. При цьому у 2023 році за послугами з охорони психічного здоровʼя на первинку звернулося близько 135 тисяч пацієнтів. Тобто зростання склало понад 350 %.

В МОЗ зазначають, що навіть після навчання лікарі первинки не стають психологами, психіатрами і психотерапевтами. Тому, коли людині потрібна більш фахова допомога, вони скеровують пацієнта до вузькопрофільного спеціаліста. Нині триває активна робота з розбудови спеціалізованої ланки допомоги у сфері психічного здоровʼя. Зокрема, йдеться про формування мережі центрів ментального здоровʼя у лікарнях спроможної мережі.

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