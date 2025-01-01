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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новые услуги в пакете первичной медицинской помощи с 2025 года: что изменилось

Новые услуги в пакете первичной медицинской помощи с 2025 года: что изменилось

Киев  •  УНН

 • 4864 просмотра

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НСЗУ интегрирует услуги по лечению психических расстройств и туберкулеза в пакет первичной медицинской помощи в 2025 году. Все медучреждения «первички» будут предоставлять бесплатную психологическую помощь, а лечение туберкулеза - по дополнительным условиям.

В пакет медицинских услуг «Первичная медицинская помощь» в 2025 году интегрированы услуги по сопровождению и лечению психических расстройств, а также включена дополнительная услуга по сопровождению и лечению взрослых и детей, больных туберкулезом. Об этом журналисту УНН сообщили в  Национальной службе здоровья Украины. 

«В пакет «Первичная медицинская помощь» в 2025 году интегрированы услуги по сопровождению и лечению психических расстройств, предоставление которой будет обязательным. А также включена дополнительная услуга по сопровождению и лечению взрослых и детей, больных туберкулезом», - сообщили в НСЗУ.

В НСЗУ отмечают, что услуга «Сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи» является дополнительной и не является обязательной для всех поставщиков ПМП. Подавать предложения на эту услугу могут учреждения, которые соответствуют дополнительным условиям закупки, в частности, по обучению персонала. Врач общей практики должен пройти соответствующий курс или иметь действующий сертификат врача-фтизиатра.

Ранее директор Департамента стратегии универсального охвата населения медицинскими услугами НСЗУ Светлана Дудник сообщала, что в 2025 году в пакет медицинских услуг «Первичная медицинская помощь» будет интегрировано два пакета Программы медицинских гарантий, а именно психпомощь и наблюдение и лечение больных туберкулезом на первичном уровне.

«Могу анонсировать, что в 2025 году в пакет медицинских услуг «Первичная медицинская помощь» будет интегрировано два пакета Программы медицинских гарантий, а именно психпомощь на первичном уровне и наблюдение и лечение больных туберкулезом на первичном уровне. Также мы понимаем, что на данный момент нам нужны эффективные мотивационные стимулы, но они должны базироваться на действительно хороших показателях работы первички», - отметила Дудник.

В Минздраве в декабре сообщали, что с 2025 года в Украине услуги по поддержке психического здоровья станут доступными для всех граждан на базе первичной медицинской помощи (ПМП).

Минобороны объяснили условия годности для людей с ВИЧ и туберкулезом14 нояб. 2024, 07:51 • 14705 просмотров

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) внедряет новый подход: помощь при психических расстройствах интегрируется в базовый пакет медицинских услуг, которые предоставляют семейные врачи, терапевты и педиатры.  Это означает, что с 1 января 2025 года бесплатные услуги по охране психического здоровья будут предоставлять все медучреждения «первички» (независимо от формы собственности), законтрактованные НСЗУ на оказание первичной медицинской помощи. Контрактироваться на отдельный пакет, чтобы предоставлять услуги по охране психического здоровья, медучреждениям не нужно. Зато согласно обновленным требованиям, все семейные врачи, терапевты, педиатры и медицинские сестры/братья, которые работают в законтрактованном с НСЗУ медучреждении «первички», должны иметь сертификаты о прохождении обучения по программе ВОЗ mhGAP, которое дает базовые знания по ведению психических расстройств. 

Главные преимущества изменений:

-       Доступность: каждый может обратиться к своему семейному врачу, терапевту или педиатру с проблемами психического здоровья. 

 -       Простота: не нужно искать специализированные учреждения или узкопрофильных специалистов. -       Экономичность: услуги включены в программу медицинских гарантий и являются бесплатными для пациента. -       Раннее выявление: врачи смогут вовремя диагностировать и лечить расстройства, предотвращая их осложнения.

КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ? 

Если вы или ваши близкие нуждаетесь в помощи, обратитесь к своему семейному врачу, терапевту или педиатру. В учреждениях, которые законтрактованы с НСЗУ, услуги по поддержке психического здоровья являются бесплатными и с 2025 года будут входить в базовый пакет. Найти медучреждение ПМП можно на официальном сайте НСЗУ.

В Минздраве напомнили, что осенью 2022 года в программу медицинских гарантий добавили новый пакет «Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи». Это было сделано для того, чтобы в условиях полномасштабной войны обеспечить доступность и качество психосоциальной помощи для всех граждан. Ведь легче поделиться проблемами относительно своего психоэмоционального состояния с семейным врачом, чем искать узкопрофильного специалиста или специализированную больницу. В течение 2024 года около 500 000 пациентов получили помощь в рамках этого пакета. При этом в 2023 году за услугами по охране психического здоровья на первичку обратилось около 135 тысяч пациентов. То есть рост составил более 350%.

В Минздраве отмечают, что даже после обучения врачи первички не становятся психологами, психиатрами и психотерапевтами. Поэтому, когда человеку нужна более профессиональная помощь, они направляют пациента к узкопрофильному специалисту. Сейчас идет активная работа по развитию специализированного звена помощи в сфере психического здоровья. В частности, речь идет о формировании сети центров ментального здоровья в больницах состоятельной сети.

В Украине создадут более 200 центров ментального здоровья-Кузин9 дек. 2024, 15:30 • 18928 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЗдоровье
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