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Минобороны объяснили условия годности для людей с ВИЧ и туберкулезом

Минобороны объяснили условия годности для людей с ВИЧ и туберкулезом

Киев  •  УНН

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Люди с бессимптомным носительством ВИЧ или стабильной болезнью могут служить в ВСУ. Лица с иммунной субкомпенсацией пригодны только для тыловой службы, а с декомпенсацией - непригодны.

Пригодность к военной службе для людей с ВИЧ зависит от стадии болезни. Лица с бессимптомным носительством ВИЧ или стабильной болезнью являются пригодными к военной службе. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в  эфире телемарафона, передает УНН.

Лазуткин прокомментировал сообщение нардепа Александра Федиенко в котором он заявляет, что из-за обновленного приказа Минобороны №402 в ВСУ начали мобилизовать людей с недостатками слуха, с психическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом.

Здесь надо отталкиваться от того, что основным критерием пригодности к военной службе является функциональность человека, что определяется в соответствии с нормативно правовыми актами. Это означает, что каждый случай оценивается отдельно в зависимости от состояния здоровья и специфики заболеваний

- сказал Лазуткин.

Лазуткин пояснил, что для лиц с ВИЧ или туберкулезом пригодность к службе оценивается на основе того, на сколько болезнь влияет на их способность выполнять военные задачи.

Пригодность к военной службе для лиц с ВИЧ зависит от стадии болезни. Бессимптомное носительство или стабильное состояние - это одно, люди с бессимптомным носительством ВИЧ или стабильной болезнью являются годными к военной службе. Это означает, что они имеют право защищать свою страну и могут это делать

- сказал Лазуткин.

По его словам, лица с ВИЧ на стадии иммунной субкомпенсации пригодны к службе в тыловых частях только, где нет необходимости выполнять боевые задачи.

Иммунная декомпенсация - это третья история, люди у которых ВИЧ привел к декомпенсации являются не годными к военной службе и подлежат исключению из воинского учета», - отметил Лазуткин. По его словам, для лиц с туберкулезом также предусмотрены четкие критерии и департамент здравоохранения их прописывал очень тщательно. «Активный туберкулез по крайней мере легких с выделениями микобактерий или наличием распада легочной ткани - это точно автоматически делает человека не пригодным к военной службе

- подчеркнул Лазуткин.

С какими болезнями могут мобилизовать в армию? В Минобороны определили перечень3 мая 2024, 12:54 • 25706 просмотров

Справочно

ВИЧ-инфекция - это социально опасное инфекционное заболевание, развивающееся в результате инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), длительного проживания (персистенции)  ВИЧ в лимфоцитах, макрофагах  и клетках нервной ткани. Болезнь характеризуется прогрессирующей дисфункцией иммунной, нервной, лимфатической и других  систем организма. Согласно современным представлениям ВИЧ-инфекция относится к неизлечимым болезням, имеет длительное хроническое течение и, в случае отсутствия  эффективной терапии, заканчивается смертью больного. 

ВИЧ передается:-      

  • Через кровь - при попадании крови или других биологических жидкостей, содержащих кровь (сперма, выделения влагалища, грудное молоко) от ВИЧ-инфицированного лица к здоровому человеку. Чаще всего этот путь реализуется при инъекционном введении наркотических веществ грязными шприцами и иглами, которые уже использовались другими лицами.
  • Половым путем - во время незащищенных половых отношений, независимо от того это вагинальный, оральный или анальный секс.
  •   Вследствие передачи вируса от инфицированной ВИЧ матери к ее ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.

Риск инфицирования возрастает во время кормления ребенка грудью, при тяжелом течении болезни у матери и сложных родах.  После окончания острой стадии ВИЧ-инфекции развивается бессимптомный период, который длится 8-10-12 лет: в основном человек чувствует себя здоровым, ведет обычный образ жизни, хотя периодически увеличиваются лимфоузлы, часто появляются простудные заболевания.

Такие люди являются носителями ВИЧ и представляют наибольшую угрозу для своих сексуальных партнеров и партнеров по игле, не могут быть донорами крови и органов. Вирус, находящийся все это время в организме, постоянно поражает клетки иммунной системы, так называемые СД4 лимфоциты, которые защищают организм от вторжения микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков и т.д.).

Дополнение

Народный депутат Анна Скороход заявляла, что врачи военно-врачебных комиссий имеют указание признавать мужчин-военнообязанных годными к военной службе. Также существуют случаи, когда ТЦК формируют списки, по которым определенным людям не вручают повестки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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