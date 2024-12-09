В Украине создадут более 200 центров ментального здоровья-Кузин

В Украине продолжается внедрение центров ментального здоровья, которые являются продолжением общенациональной инициативы первой леди Елены Зеленской по поддержке психического здоровья. всего планируют создать 220 таких центров.

Об этом в интервью рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин, передает УНН.

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Центры ментального здоровья станут структурными подразделениями кластерных больниц, которые будут обеспечивать преимущественно амбулаторную помощь в сфере психического здоровья. по словам Кузина, они направлены на решение проблем доступности медицинской помощи в этой сфере.

На уровне первичной медико-санитарной помощи врачи, прошедшие соответствующее обучение, могут диагностировать основные проблемы психического здоровья и оказать базовую помощь. Однако амбулаторное звено системы здравоохранения сейчас имеет недостатки, ведь пациенты часто направляются сразу в узкопрофильные или высокотехнологичные больницы.

Для улучшения доступа к медицинским услугам была разработана модель центров ментального здоровья, утвержденная соответствующим положением. В таких центрах пациенты смогут получать амбулаторную, консультативную помощь, а также поддержку мультидисциплинарных команд, которые смогут работать как на местах, так и в специальных условиях.

По оценкам Минздрава, для обеспечения потребностей всей страны необходимо создать по меньшей мере 220 центров ментального здоровья. их количество будет зависеть от плотности населения в регионах, но в среднем на каждую область требуется примерно 10 таких центров. Их финансирование будет осуществляться через отдельный пакет Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), который заработает с 1 января 2025 года.

На сегодня уже создано 23-24 центра. Это те области, которые ранее начали работать над вопросами ментального здоровья и заранее осознали необходимость концентрации амбулаторной помощи.

Минздрав планирует завершить создание сети центров в течение 2025 года. Как отметил Кузин, реализация этой инициативы позволит полноценно сформировать амбулаторное звено помощи в сфере ментального здоровья, что значительно улучшит доступность медицинских услуг для граждан.

Мы надеемся, что в течение следующего года сможем завершить этот блок, касающийся амбулаторного звена медицинской помощи