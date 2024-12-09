В Украине создадут более 200 центров ментального здоровья-Кузин

ukenru
Эксклюзив
Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря
12:50 • 44170 просмотра

Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря

Эксклюзив
Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее
12:40 • 75045 просмотра

Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
11:34 • 78369 просмотра

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Эксклюзив
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
10:52 • 106585 просмотра

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Эксклюзив
Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт
 • 98045 просмотра

Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт

Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 193734 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 205307 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 273807 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 207705 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 159497 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кривой Рог объявил День траура после ракетного удара: новые атаки на область

Кривой Рог объявил День траура после ракетного удара: новые атаки на область

 • 29587 просмотра
ПВО Украины уничтожила половину российских дронов и две ракеты во время ночной атаки

ПВО Украины уничтожила половину российских дронов и две ракеты во время ночной атаки

 • 27747 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

 • 113791 просмотра
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

 • 102558 просмотра
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

13:26 • 24350 просмотра
публикации
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

10:52 • 106589 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

 • 113791 просмотра
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 193738 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 273810 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 161042 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

13:26 • 24350 просмотра
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

 • 102558 просмотра
"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

 • 104332 просмотра
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

 • 108035 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 106996 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В Украине создадут более 200 центров ментального здоровья-Кузин

В Украине создадут более 200 центров ментального здоровья-Кузин

Киев  •  УНН

 • 3872 просмотра

Read in English

Минздрав планирует создать 220 центров ментального здоровья по всей стране до конца 2025 года. На сегодня уже функционируют 23-24 центра, а финансирование остальных начнется с 1 января 2025 года через НСЗУ.

В Украине продолжается внедрение центров ментального здоровья, которые являются продолжением общенациональной инициативы первой леди Елены Зеленской по поддержке психического здоровья. всего планируют создать 220 таких центров.

Об этом в интервью рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин, передает УНН.

детали

Центры ментального здоровья станут структурными подразделениями кластерных больниц, которые будут обеспечивать преимущественно амбулаторную помощь в сфере психического здоровья. по словам Кузина, они направлены на решение проблем доступности медицинской помощи в этой сфере.

На уровне первичной медико-санитарной помощи врачи, прошедшие соответствующее обучение, могут диагностировать основные проблемы психического здоровья и оказать базовую помощь. Однако амбулаторное звено системы здравоохранения сейчас имеет недостатки, ведь пациенты часто направляются сразу в узкопрофильные или высокотехнологичные больницы.

Для улучшения доступа к медицинским услугам была разработана модель центров ментального здоровья, утвержденная соответствующим положением. В таких центрах пациенты смогут получать амбулаторную, консультативную помощь, а также поддержку мультидисциплинарных команд, которые смогут работать как на местах, так и в специальных условиях.

По оценкам Минздрава, для обеспечения потребностей всей страны необходимо создать по меньшей мере 220 центров ментального здоровья. их количество будет зависеть от плотности населения в регионах, но в среднем на каждую область требуется примерно 10 таких центров. Их финансирование будет осуществляться через отдельный пакет Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), который заработает с 1 января 2025 года.

На сегодня уже создано 23-24 центра. Это те области, которые ранее начали работать над вопросами ментального здоровья и заранее осознали необходимость концентрации амбулаторной помощи.

Минздрав планирует завершить создание сети центров в течение 2025 года. Как отметил Кузин, реализация этой инициативы позволит полноценно сформировать амбулаторное звено помощи в сфере ментального здоровья, что значительно улучшит доступность медицинских услуг для граждан.

Мы надеемся, что в течение следующего года сможем завершить этот блок, касающийся амбулаторного звена медицинской помощи

- подытожил Кузин.

Напомним

Верховная Рада поддержала за основу законопроектт, который в будущем должен обязать работодателей создать службу охраны психического здоровья. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Здоровье
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина