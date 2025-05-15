Норвегія передасть Україні всі обіцяні F-16 до кінця 2025 року - міністр оборони
Київ • УНН
Міністр оборони Норвегії заявив, що всі обіцяні Україні літаки F-16 будуть поставлені до кінця 2025 року. Частину літаків вже передано, але їх кількість не розголошується.
Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що Норвегія завершить поставку літаків F-16 Україні протягом 2025 року. Про це він повідомив у коментарі NRK, пише УНН.
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За словами Сандвіка, частину літаків уже доставлено, однак точну кількість не вказував через безпекові питання.
Пожертвування норвезьких F-16 відбувається за планом, але через занепокоєння щодо оперативної безпеки України та після діалогу з Україною ми не хочемо розголошувати, скільки норвезьких літаків було передано
Минулого року уряд також збільшив підтримку Повітряних сил України на 1,3 мільярда норвезьких крон .
Завдяки цьому гранту Норвегія робить внесок у покращення протиповітряної оборони України у співпраці з іншими учасниками Коаліції протиповітряної оборони
Нагадаємо
Чехія домовилась з коаліцією партнерів про навчання українських пілотів на літаках F-16 та L-39 на чеських базах. З початку року в Україну вже поставлено пів мільйона боєприпасів.
Раніше Зеленський заявляв про очікування отримання 1,8 мільйона снарядів. Також тривали переговори щодо створення чесько-української авіаційної школи F-16 на території Чехії.