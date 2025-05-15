Норвегия передаст Украине все обещанные F-16 до конца 2025 года – министр обороны
Киев • УНН
Министр обороны Норвегии заявил, что все обещанные Украине самолеты F-16 будут поставлены до конца 2025 года. Часть самолетов уже передана, но их количество не разглашается.
Министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявил, что Норвегия завершит поставку самолетов F-16 Украине в течение 2025 года. Об этом он сообщил в комментарии NRK, пишет УНН.
Детали
По словам Сандвика, часть самолетов уже доставлена, однако точное количество не указывал из-за вопросов безопасности.
Пожертвование норвежских F-16 происходит по плану, но из-за обеспокоенности по поводу оперативной безопасности Украины и после диалога с Украиной мы не хотим разглашать, сколько норвежских самолетов было передано
В прошлом году правительство также увеличило поддержку Воздушных сил Украины на 1,3 миллиарда норвежских крон.
Благодаря этому гранту Норвегия вносит вклад в улучшение противовоздушной обороны Украины в сотрудничестве с другими участниками Коалиции противовоздушной обороны
Напомним
Чехия договорилась с коалицией партнеров об обучении украинских пилотов на самолетах F-16 и L-39 на чешских базах. С начала года в Украину уже поставлено полмиллиона боеприпасов.
Ранее Зеленский заявлял об ожидании получения 1,8 миллиона снарядов. Также продолжались переговоры о создании чешско-украинской авиационной школы F-16 на территории Чехии.