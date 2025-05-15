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Норвегия передаст Украине все обещанные F-16 до конца 2025 года – министр обороны

Киев • УНН

 • 1196 просмотра

Министр обороны Норвегии заявил, что все обещанные Украине самолеты F-16 будут поставлены до конца 2025 года. Часть самолетов уже передана, но их количество не разглашается.

Норвегия передаст Украине все обещанные F-16 до конца 2025 года – министр обороны

Министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявил, что Норвегия завершит поставку самолетов F-16 Украине в течение 2025 года. Об этом он сообщил в комментарии NRK, пишет УНН.

Детали

По словам Сандвика, часть самолетов уже доставлена, однако точное количество не указывал из-за вопросов безопасности.

Пожертвование норвежских F-16 происходит по плану, но из-за обеспокоенности по поводу оперативной безопасности Украины и после диалога с Украиной мы не хотим разглашать, сколько норвежских самолетов было передано

- сказал министр.

В прошлом году правительство также увеличило поддержку Воздушных сил Украины на 1,3 миллиарда норвежских крон.

Благодаря этому гранту Норвегия вносит вклад в улучшение противовоздушной обороны Украины в сотрудничестве с другими участниками Коалиции противовоздушной обороны

- добавил он.

Напомним

Чехия договорилась с коалицией партнеров об обучении украинских пилотов на самолетах F-16 и L-39 на чешских базах. С начала года в Украину уже поставлено полмиллиона боеприпасов.

Ранее Зеленский заявлял об ожидании получения 1,8 миллиона снарядов. Также продолжались переговоры о создании чешско-украинской авиационной школы F-16 на территории Чехии.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Войнаполитика
Норвегия
Чешская Республика
Владимир Зеленский
Украина
F-16 Fighting Falcon
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