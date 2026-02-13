$43.030.06
Графіки відключень електроенергії
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Андрій Шевченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Дніпропетровська область
Німеччина
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України

Київ • УНН

 2 перегляди

Норвегія та Франція підписали угоду про надання Україні ключових можливостей у сфері спостереження та зброї класу "повітря-земля". Ці проєкти "відображають найнагальніші пріоритети України та дадуть швидкий ефект".

Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України

Норвегія та Франція підписали угоду про надання Україні ключових можливостей у сфері спостереження, ситуаційної обізнаності та зброї класу "повітря-земля". Про це повідомив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік, інформує УНН.

Деталі

За його словами, на першому етапі країна надасть Києву 4,2 мільярда норвезьких крон (близько 440 млн дол. США - ред.), тоді як Франція гарантуватиме позику у розмірі близько 3 мільярдів норвезьких крон (близько 315 млн дол. США - ред).

Ці проєкти відображають найнагальніші пріоритети України та дадуть швидкий ефект

- запевнив Сандвік.

Вказується, що підтримка включає придбання гнучких плануючих бомб у французької оборонної промисловості – зброї, яку "Україна вже використовує та яку запросила".

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що 99% усієї військової допомоги Україні надійшло від НАТО.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Франція
Норвегія