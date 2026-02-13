Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України
Київ • УНН
Норвегія та Франція підписали угоду про надання Україні ключових можливостей у сфері спостереження та зброї класу "повітря-земля". Ці проєкти "відображають найнагальніші пріоритети України та дадуть швидкий ефект".
Норвегія та Франція підписали угоду про надання Україні ключових можливостей у сфері спостереження, ситуаційної обізнаності та зброї класу "повітря-земля". Про це повідомив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік, інформує УНН.
Деталі
За його словами, на першому етапі країна надасть Києву 4,2 мільярда норвезьких крон (близько 440 млн дол. США - ред.), тоді як Франція гарантуватиме позику у розмірі близько 3 мільярдів норвезьких крон (близько 315 млн дол. США - ред).
Ці проєкти відображають найнагальніші пріоритети України та дадуть швидкий ефект
Вказується, що підтримка включає придбання гнучких плануючих бомб у французької оборонної промисловості – зброї, яку "Україна вже використовує та яку запросила".
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що 99% усієї військової допомоги Україні надійшло від НАТО.
Зеленський заявив, що Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України27.01.26, 15:17 • 3542 перегляди