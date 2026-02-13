$43.030.06
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 16263 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 32675 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 25282 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 32072 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 27630 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 24191 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 25349 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29242 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74877 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 50606 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Норвегия и Франция подписали соглашение о предоставлении Украине ключевых возможностей в сфере наблюдения и оружия класса "воздух-земля". Эти проекты "отражают самые насущные приоритеты Украины и дадут быстрый эффект".

Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины

Норвегия и Франция подписали соглашение о предоставлении Украине ключевых возможностей в сфере наблюдения, ситуационной осведомленности и оружия класса "воздух-земля". Об этом сообщил министр обороны Норвегии Торе Сандвик, информирует УНН.

Детали

По его словам, на первом этапе страна предоставит Киеву 4,2 миллиарда норвежских крон (около 440 млн долл. США - ред.), тогда как Франция будет гарантировать заем в размере около 3 миллиардов норвежских крон (около 315 млн долл. США - ред).

Эти проекты отражают самые насущные приоритеты Украины и дадут быстрый эффект

- заверил Сандвик.

Указывается, что поддержка включает приобретение гибких планирующих бомб у французской оборонной промышленности – оружия, которое "Украина уже использует и которое запросила".

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что 99% всей военной помощи Украине поступило от НАТО.

Зеленский заявил, что Норвегия готова присоединиться к подготовке шагов по восстановлению Украины27.01.26, 15:17 • 3542 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Франция
Норвегия