Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины
Киев • УНН
Норвегия и Франция подписали соглашение о предоставлении Украине ключевых возможностей в сфере наблюдения и оружия класса "воздух-земля". Эти проекты "отражают самые насущные приоритеты Украины и дадут быстрый эффект".
Детали
По его словам, на первом этапе страна предоставит Киеву 4,2 миллиарда норвежских крон (около 440 млн долл. США - ред.), тогда как Франция будет гарантировать заем в размере около 3 миллиардов норвежских крон (около 315 млн долл. США - ред).
Эти проекты отражают самые насущные приоритеты Украины и дадут быстрый эффект
Указывается, что поддержка включает приобретение гибких планирующих бомб у французской оборонной промышленности – оружия, которое "Украина уже использует и которое запросила".
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что 99% всей военной помощи Украине поступило от НАТО.
