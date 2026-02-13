Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины

Норвегия и Франция подписали соглашение о предоставлении Украине ключевых возможностей в сфере наблюдения, ситуационной осведомленности и оружия класса "воздух-земля". Об этом сообщил министр обороны Норвегии Торе Сандвик, информирует УНН.

Детали

По его словам, на первом этапе страна предоставит Киеву 4,2 миллиарда норвежских крон (около 440 млн долл. США - ред.), тогда как Франция будет гарантировать заем в размере около 3 миллиардов норвежских крон (около 315 млн долл. США - ред).

Эти проекты отражают самые насущные приоритеты Украины и дадут быстрый эффект - заверил Сандвик.

Указывается, что поддержка включает приобретение гибких планирующих бомб у французской оборонной промышленности – оружия, которое "Украина уже использует и которое запросила".

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что 99% всей военной помощи Украине поступило от НАТО.

Зеленский заявил, что Норвегия готова присоединиться к подготовке шагов по восстановлению Украины