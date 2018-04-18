НКЦПФР визначилася із концепцією реформування ринків капіталу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) представили концепцію законодавчих змін щодо функціонування інфраструктури ринків капіталу в Україні, передає УНН з посиланням на повідомлення Комісії.
Презентація концепції, розробленої за підтримки ЄБРР, відбулась на засіданні комітету НКЦПФР з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку.
Пропонуються такі зміни законодавства щодо клірингової діяльності та депозитарно-розрахункових операцій:
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- консолідація виконання функцій центрального депозитарію Національним депозитарієм України;
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- клірингова діяльність центрального контрагента має здійснюватися кліринговими установами, які отримали ліцензію регулятора, скасовується законодавча монополія Розрахункового центру на проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів;
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- вимоги до діяльності центрального контрагента і центрального депозитарію встановлюються відповідно до EMIR і CSDR з урахуванням реальних можливих щодо їх впровадження, в перспективі — доступ до ринку іноземних центральних контрагентів;
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- повинен бути забезпечений справедливий і відкритий доступ центральних контрагентів до бірж та бірж до центральних контрагентів (за умови дотримання відповідних операційних та технічних вимог);
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- запроваджується “гібридна” модель клірингу, тобто так, що передбачатиме врахування ліквідності фінансових інструментів;
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- запроваджується вимога відокремлення (сегрегації) активів, яке належить різним учасникам клірингу або ж різним депозитарним установам, а також активів депозитарних і клірингових установ від активів їх клієнтів;
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- клієнт матиме право обирати між індивідуальною (individual client segregation) та узагальненою сегрегацією (omnibus client segregation);
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- побудова системи грошових розрахунків має включати допуск центрального контрагента до Системи електронних платежів НБУ;
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- підвищується рівень вимог до корпоративного управління центрального контрагента і центрального депозитарію незалежно від їх організаційно-правової форми.
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“Важливо, що ми не лише зафіксували завдання і напрямки реформування фінансової інфраструктури, а й визначили конкретні технічні кроки, зокрема по консолідації депозитарного обліку і реформуванню Розрахункового центру, який втратить згодом свій статус монополіста і стане повноцінною кліринговою установою, яка на рівних конкуруватиме з іншими учасниками ринку”, — зауважив голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.
Зазначається, що наступним кроком стане розробка на підставі зазначеної Концепції законодавчих змін до законів “Про депозитарну систему України”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, та інших, а також корегування норм законопроекту “Про ринки капіталу”.
Додамо, зазначена Концепція пропонує як модернізувати інфраструктуру ринків капіталу, зробити її більш ефективною, привести у відповідність до міжнародних стандартів і практики. Відповідно до Концепції, реформа інфраструктури ринків капіталу передбачає імплементацію низки важливих актів ЄС.
Нагадаємо, НКЦПФР підтримала збільшення ролі Європейського банку реконструкції та розвитку в ринку капіталу України.