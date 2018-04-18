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НКЦБФР определилась с концепцией реформирования рынков капитала в Украине

Киев • УНН

 • 11205 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) представили концепцию законодательных изменений относительно функционирования рынков капитала в Украине, передает УНН со ссылкой на сообщение Комиссии.

НКЦБФР определилась с концепцией реформирования рынков капитала в Украине

Презентация концепции, разработанной при поддержке ЕБРР, состоялась на заседании комитета НКЦБФР по вопросам стратегии развития и экономического анализа фондового рынка.

Предлагаются следующие изменения законодательства о клиринговой деятельности и депозитарно-расчетных операций:

  • консолидация выполнения функций центрального депозитария Национальным депозитарием Украины;
  • клиринговая деятельность центрального контрагента должна осуществляться клиринговыми учреждениями, получившими лицензию регулятора, отменяется законодательная монополия Расчетного центра на проведение денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами;
  • требования к деятельности центрального контрагента и центрального депозитария устанавливаются в соответствии с EMIR и CSDR с учетом реальных возможных по их внедрению, в перспективе — доступ к рынку иностранных центральных контрагентов;
  • должен быть обеспечен справедливый и открытый доступ центральных контрагентов к биржам и бирж к центральным контрагентам (при условии соблюдения соответствующих операционных и технических требований);
  • вводится “гибридная” модель клиринга, то есть такая, которая будет предусматривать учет ликвидности финансовых инструментов;
  • вводится требование отделения (сегрегации) активов, принадлежащих различным участникам клиринга или различным депозитарным учреждениям, а также активов депозитарных и клиринговых учреждений от активов их клиентов;
  • клиент имеет право выбирать между индивидуальной (individual client segregation) и обобщенной сегрегацией (omnibus client segregation);
  • построение системы денежных расчетов должно включать допуск центрального контрагента к Системе электронных платежей НБУ;
  • повышается уровень требований к корпоративному управлению центрального контрагента и центрального депозитария независимо от их организационно-правовой формы.

“Важно, что мы не только зафиксировали задачи и направления реформирования финансовой инфраструктуры, но и определили конкретные технические шаги, в том числе по консолидации депозитарного учета и реформированию Расчетного центра, который потеряет со временем свой статус монополиста и станет полноценной клиринговым учреждением, которое на равных будут конкурировать с другими участниками рынка”, - отметил глава НКЦБФР Тимур Хромаев.

Отмечается, что следующим шагом станет разработка на основании указанной Концепции законодательных изменений в законы “О депозитарной системе Украины”, “О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине” и других актов, а также корректировки норм законопроекта “О рынках капитала”.

Добавим, указанная Концепция предлагает как модернизировать инфраструктуру рынков капитала, сделать ее более эффективной, привести в соответствие с международными стандартами и практиками. Согласно Концепции, реформа рынков капитала предусматривает имплементацию ряда важных актов ЕС.

Напомним, НКЦБФР поддержала увеличение роли Европейского банка реконструкции и развития в рынке капитала Украины.

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