НКРЕКУ встановила обмежувачі ціни електроенергії в новому енергоринку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), внесла зміни в правила купівлі-продажу е / е на що запускаються з 1 липня сегментах нового оптового ринку е / е, змінивши формулу розрахунку граничних цін на цих сегментах, так званих "prices cap ", пише УНН.
Проект постанови про зміни в Правила ринку "на добу вперед" (РСВ) і внутрісуточних ринку (ВСР) НКРЕКУ затвердила на засіданні в понеділок.
Правила відкориговані з урахуванням постанови Кабінету Міністрів про покладання спецобязательств (PSO) на ринку е / е (прийнятої 5 червня і відкоригованого 12 червня).
Правила передбачають 9-місячний перехідний період (тоді як раніше передбачався період в шість місяців) з моменту введення РСВ і ВСР, протягом якого енерговиробники в своїх заявках з продажу е / е вказують ціну, не вище максимального значення за середні показники за останні три місяці до введення нових сегментів.
При покладанні PSO на оператора системи передачі (НЕК "Укренерго") це значення буде множитися на понижуючий коефіцієнт (відношення фактичної оптової ринкової ціни без дотацій до фактичної оптової ринкової ціни, що містить дотаційні сертифікати).
За попередніми розрахунками НКРЕКУ, здійсненим для оцінки витрат НЕК "Укренерго" щодо закупівлі "технологічної" е / е на РСВ, середня гранична ціна на РСВ на період дії цінових обмежень складе 1,62 грн за кВт-год (без ПДВ).
При розрахунках, які зобов'язана здійснити ДП "Оператор ринку" і опублікувати їх 28 червня, використовується два періоди протягом доби - мінімального навантаження (з 00:00 по 08:00 і 23:00 за 24:00) і максимальної (решту часу) . При цьому представники теплової генерації виступили проти 9-годинного нічного періоду (мінімального навантаження), мотивуючи це тім'я, що така періодизація знизить їхню тарифну виручку. Теплова генерація також вважає занадто тривалим 9-місячний перехідний період, протягом якого ціни на її продукцію будуть регулюватися. При цьому ТЕС буде складно знайти покупців на свою е / е за двосторонніми договорами з більш високим, ніж встановленим адміністративної на РСВ, цінами.
Як повідомлялося, в липні 2019 року в Україні заплановано запуск нової моделі оптового ринку е / е на виконання закону "Про ринок е / е", прийнятого в квітні 2017 року. Передбачається перехід від роботи за моделлю "єдиного покупця" до конкурентного механізму, який передбачає двосторонні договори між виробниками та споживачами, постачальниками, введення балансуючого ринку (де будуть розраховуватися різниця між прогнозним і фактичним обсягом споживання і його вартість), ринку "на добу вперед" і внутрісуточних ринку (на ньому закуповується е / е на найближчі години). Буде існувати також ринок допоміжних послуг.