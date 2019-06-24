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НКРЭКУ установила ограничители цены электроэнергии в новом энергорынке

Киев • УНН

 • 2837 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в правила купли-продажи э/э на запускаемых с 1 июля сегментах нового оптового рынка э/э, изменив формулу расчета предельных цен на этих сегментах, так называемых "prices cap", пишет УНН.

НКРЭКУ установила ограничители цены электроэнергии в новом энергорынке

Проект постановления об изменениях в Правила рынка "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточного рынка (ВСР) НКРЭКУ утвердила на заседании в понедельник.

Правила откорректированы с учетом постановления Кабинета министров о возложении спецобязательств (PSO) на рынке э/э (принятого 5 июня и откорректированного 12 июня).

Правила предполагают 9-месячный переходной период (тогда как ранее предполагался период в шесть месяцев) с момента введения РСВ и ВСР, в течение которого энергопроизводители в своих заявках по продаже э/э указывают цену, не выше максимального значения средних показателей за последние три месяца до введения новых сегментов.

При возложении PSO на оператора системы передачи (НЭК "Укрэнерго") это значение будет умножаться на понижающий коэффициент (отношение фактической оптовой рыночной цены без дотаций к фактической оптовой рыночной цене, содержащей дотационные сертификаты).

По предварительным расчетам НКРЭКУ, осуществленным для оценки расходов НЭК "Укрэнерго" по закупке "технологической" э/э на РСВ, средняя граничная цена на РСВ на период действия ценовых ограничений составит 1,62 грн за кВт-ч (без НДС).
При расчетах, которые обязано осуществить ГП "Оператор рынка" и опубликовать их 28 июня, используется два периода в течение суток – минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) и максимальной (остальное время). При этом представители тепловой генерации выступили против 9-часового ночного периода (минимальной нагрузки), мотивируя это темя, что такая периодизация снизит их тарифную выручку. Тепловая генерация также считает слишком длительным 9-месячный переходной период, в течение которого цены на ее продукцию будут регулироваться. При этом ТЭС будет сложно найти покупателей на свою э/э по двусторонним договорам по более высоким, чем установленным административной на РСВ, ценам.

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (на нем закупается э/э на ближайшие часы). Будет существовать также рынок вспомогательных услуг.

Украинские Национальные Новости

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