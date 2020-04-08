НКРЕКП схвалила заходи щодо електропостачання під час карантину і постановила припинити імпорт з РФ та Білорусі

Заходи спрямовані на забезпечення надійного та безперервного постачання електроенергії населенню і малим непобутовим споживачам.

Документ передбачає, зокрема, тимчасове припинення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

Зокрема, у документі вказано, що НКРЕКП постановляє "Оператору системи передачі анулювати (скасувати результати аукціонів) всі результати річних аукціонів, на яких розподілено пропускну спроможність на 2020 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства".

Також постановляється відшкодувати кошти, сплачені за пропускну спроможність, що була розподілена на річних аукціонах на 2020 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства; здійснювати в повному обсязі зменшення розподіленої пропускної спроможності міждержавного перетину у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

"Обмежити доступну пропускну спроможність, що буде пропонуватись на місячних та добових аукціонах у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, до 0 МВт", - сказано у постанові.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський підписав закон щодо забезпечення контролю цін на електроенергію при недостатній конкуренції

В обгрунтуванні до рішення НКРЕКП зокрема вказано, що "НЕК Укренерго пропонується вжити тимчасові заходи, що у своїй сукупності призведуть до обмеження здійснення комерційних операцій із імпорту електричної енергії із держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства".

Так, зазначається, що величина пропускної спроможності міждержавних перетинів із державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, становить близько 3 тисяч МВт електричної потужності.

Вказано, що весь обсяг пропускної спроможності міждержавних перетинів із державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, за певних цінових показників на енергетичних ринках зазначених держав, може бути розподілений на відповідних аукціонах, та за обсягами потужності, що відповідають величині доступної пропускної спроможності між Україною та Білоруссю, можуть буть укладені двосторонні договори.

"У зазначеній ситуації частина виробників електричної енергії прийме рішення стосовно зменшення обсягу роботоспроможної потужності шляхом виведення енергогенеруючих установок у ремонт або із промислової експлуатації. Обсяг такого зменшення є непрогнозованим та може сягнути критичних для операційної безпеки мережі значень", - вели далі в обгрунтуванні НКРЕКП.

Також у документі вказано, що в умовах неконтрольованого розповсюдження коронавірусу COVID-19 у державах, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, на політичний ризик виконання договірних зобов’язань зі сторони таких держав накладається ризик фізичної можливості виконання відповідних договірних зобов’язань, що пов’язано із достатньою кількістю працездатного персоналу, що забезпечує виробництво та передачу електричної енергії.

"Таким чином, безпека постачання електричної енергії у короткостроковій перспективі, ураховуючи високу ймовірність настання двох вищезазначених подій, може бути порушена, що в свою чергу може призвести до неконтрольованих наслідків", - поясинил у НРЕКП рекомендацію НЕК Укренерго.

Нагадаємо, уряд затвердив спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з РФ.