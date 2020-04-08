НКРЭКУ одобрила меры по электроснабжению во время карантина и постановила прекратить импорт из РФ и Беларуси

Мероприятия направлены на обеспечение надежного и непрерывного снабжения электроэнергии населению и малым бытовым потребителям.

Документ предусматривает, в частности, временное прекращение импорта электроэнергии из России и Беларуси.

В частности, в документе указано, что НКРЭКУ постановила "Оператору системы передачи аннулировать (отменить результаты аукционов) все результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных пересечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества".

Также постановляется возместить средства, уплаченные за пропускную способность, которая была разделена на годовых аукционах на 2020 год в части межгосударственных пересечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества; осуществлять в полном объеме уменьшения распределенной пропускной способности межгосударственного сечения в части межгосударственных пересечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

"Ограничить доступную пропускную способность, что будет предлагаться на месячных и суточных аукционах в части межгосударственных пересечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, до 0 МВт", - говорится в постановлении.

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В обосновании к решению НКРЭКУ в частности указано, что "НЭК Укрэнерго предлагается принять временные меры, которые в своей совокупности приведут к ограничению осуществления коммерческих операций по импорту электрической энергии из государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества".

Так, отмечается, что величина пропускной способности межгосударственных связей с государствами, не являющимися сторонами Энергетического Сообщества, составляет около 3 тысяч МВт электрической мощности.

Указано, что весь объем пропускной способности межгосударственных пересечений с государствами, не являющимися сторонами Энергетического Сообщества, при определенных ценовых показателях на энергетических рынках указанных государств, может быть разделен на соответствующих аукционах, и по объемам мощности, соответствующих величине доступной пропускной способности между Украиной и Беларусью, могут буть заключены двусторонние договоры.

"В данной ситуации часть производителей электрической энергии примет решение об уменьшении объема работоспособной мощности путем вывода энергогенерирующих установок в ремонт или из промышленной эксплуатации. Объем такого уменьшения является непрогнозируемым и может достичь критических для операционной безопасности сети значений", - вели дальше в обосновании НКРЭКУ.

Также в документе указано, что в условиях неконтролируемого распространения коронавируса COVID-19 в государствах, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества, на политический риск выполнения договорных обязательств со стороны таких государств накладывается риск физической возможности выполнения соответствующих договорных обязательств, что связано с достаточным количеством трудоспособного персонала, обеспечивающего производство и передачу электрической энергии.

"Таким образом, безопасность поставок электрической энергии в краткосрочной перспективе, учитывая высокую вероятность наступления двух вышеупомянутых событий, может быть нарушена, что в свою очередь может привести к неконтролируемым последствиям", - поясинил в НРЭКУ рекомендацию НЭК Укрэнерго.

Напомним, правительство утвердило спецпошлины на импорт электроэнергии и угля из РФ.