Уряд затвердив спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про введення спеціального мита на імпорт електроенергії та вугілля з Російської Федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
"На засіданні прийнято рішення про введення спеціального мита на імпорт електроенергії та вугілля з Російської Федерації. Пропонується запровадження спеціального мита для електричної енергії й всіх типів вугілля, крім антрациту та коксівного вугілля, для енергетики та металургійної промисловості, з 1 квітня 2020 року в розмірі 65%", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив за обмеження імпорту вугілля та електроенергії через те, що країни, з яких імпортує Україна, не пускають українські компанії на свої ринки.