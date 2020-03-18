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Уряд затвердив спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з РФ

Уряд затвердив спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про введення спеціального мита на імпорт електроенергії та вугілля з Російської Федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

"На засіданні прийнято рішення про введення спеціального мита на імпорт електроенергії та вугілля з Російської Федерації. Пропонується запровадження спеціального мита для електричної енергії й всіх типів вугілля, крім антрациту та коксівного вугілля, для енергетики та металургійної промисловості, з 1 квітня 2020 року в розмірі 65%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив за обмеження імпорту вугілля та електроенергії через те, що країни, з яких імпортує Україна, не пускають українські компанії на свої ринки.

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